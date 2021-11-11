Почти 100 заключенных заразились коронавирусом

По состоянию на начало этой недели в Тартуской тюрьме было 83 короноположительных заключенных, а в Вируской тюрьме - 16. В Таллиннской тюрьме заболевших не было. Большинство инфицированных были вакцинированы, ни один из зараженных заключенных не нуждался в госпитализации.