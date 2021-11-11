Почти 100 заключенных заразились коронавирусом
По состоянию на начало недели, в эстонских тюрьмах было 99 зараженных коронавирусом заключенных.
По состоянию на начало недели, в эстонских тюрьмах было 99 зараженных коронавирусом заключенных.
По состоянию на начало этой недели в Тартуской тюрьме было 83 короноположительных заключенных, а в Вируской тюрьме - 16. В Таллиннской тюрьме заболевших не было. Большинство инфицированных были вакцинированы, ни один из зараженных заключенных не нуждался в госпитализации.
К концу октября 78 процентов заключенных Эстонии были вакцинированы. Ни один заключенный, зараженный коронавирусом, не умер за весь период распространения вируса.
Заключенные, которые не были вакцинированы, должны носить маски вне камеры. Кроме того, в инфекционно опасных ситуациях тюрьмы ввели требование носить маски и для вакцинированных заключенных .