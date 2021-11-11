Кийк: фонду компенсации побочных эффектов от вакцины быть
Кабинет министров одобрил внесенные министром здоровья и труда Танелем Кийком предложения о создании фонда компенсации побочных эффектов от вакцины, пишет Postimees.
Кабинет министров одобрил внесенные министром здоровья и труда Танелем Кийком предложения о создании фонда компенсации побочных эффектов от вакцины, пишет Postimees.
Вчера партия «Отечество» передала парламенту законопроект о создании вакцинационного фонда. По словам председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера, Эстония поставила перед собой цель вакцинировать от коронавируса максимальную часть населения и применила меры, которые не оставляют многим людям иного выбора, как вакцинироваться.
Сегодня Кийк представил правительству свои предложения относительно создания вакцинационного фонда.
«В правительстве существует явный консенсус в отношении необходимости создания такого фонда, и мы начнем разработку конкретных решений в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством юстиции», - заявил Кийк в социальных сетях вечером.