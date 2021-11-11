Кийк: фонду компенсации побочных эффектов от вакцины быть

Вчера партия «Отечество» передала парламенту законопроект о создании вакцинационного фонда. По словам председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера, Эстония поставила перед собой цель вакцинировать от коронавируса максимальную часть населения и применила меры, которые не оставляют многим людям иного выбора, как вакцинироваться.