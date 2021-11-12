ЕС ответил на угрозы Лукашенко перекрыть поставки газа в Европу

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - заявил еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 11 ноября.

Джентилони подтвердил, что вопросы безопасности поставок газа в страны ЕС будут включены в оборонную концепцию Евросоюза под названием "Стратегический компас ЕС", которая будет утверждена в будущем году.

Лукашенко угрожает перекрыть транзит газа

Ранее Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа в Европу по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа", в том случае если ЕС расширит санкции против его страны в конфликте вокруг мигрантов на белорусско-польской границе. "Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - заявил он на совещании с правительством в Минске 11 ноября.

В настоящее время Евросоюз обсуждает возможность принятия нового, уже пятого пакета санкций в отношении Беларуси, который может включать как персональные ограничительные меры против белорусских чиновников и силовиков, так и меры экономического характера.