Пт, 12.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • За десять месяцев мошенники выманили у жителей Эстонии шесть миллионов евро

За десять месяцев мошенники выманили у жителей Эстонии шесть миллионов евро

Мошенник. Иллюстративное фото. ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, за первые 10 месяцев этого года жители Эстонии отдали мошенникам в общей сложности 6,2 млн евро.

В основном, отмечают правоохранители, доверчивые люди лишаются своих денег после звонков якобы из банка, а также после того, как соглашаются "инвестировать" свои накопления, решая довериться неизвестным, пишет Rus.ERR.

По словам капитана полиции Маарьи Пунак, в октябре представляющиеся работниками банков мошенники выманили у жителей Эстонии 750 000 евро, а ущерб от мошенничества под предлогом инвестирования составил 712 000 евро.

В полиции предупреждают, что если раньше звонившие мошенники разговаривали в основном на русском языке, то теперь они также нашли способ как начинать разговор на эстонском.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back