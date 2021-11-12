За десять месяцев мошенники выманили у жителей Эстонии шесть миллионов евро
По данным Департамента полиции и пограничной охраны, за первые 10 месяцев этого года жители Эстонии отдали мошенникам в общей сложности 6,2 млн евро.
По данным Департамента полиции и пограничной охраны, за первые 10 месяцев этого года жители Эстонии отдали мошенникам в общей сложности 6,2 млн евро.
В основном, отмечают правоохранители, доверчивые люди лишаются своих денег после звонков якобы из банка, а также после того, как соглашаются "инвестировать" свои накопления, решая довериться неизвестным, пишет Rus.ERR.
По словам капитана полиции Маарьи Пунак, в октябре представляющиеся работниками банков мошенники выманили у жителей Эстонии 750 000 евро, а ущерб от мошенничества под предлогом инвестирования составил 712 000 евро.
В полиции предупреждают, что если раньше звонившие мошенники разговаривали в основном на русском языке, то теперь они также нашли способ как начинать разговор на эстонском.