За десять месяцев мошенники выманили у жителей Эстонии шесть миллионов евро

В основном, отмечают правоохранители, доверчивые люди лишаются своих денег после звонков якобы из банка, а также после того, как соглашаются "инвестировать" свои накопления, решая довериться неизвестным, пишет Rus.ERR.

По словам капитана полиции Маарьи Пунак, в октябре представляющиеся работниками банков мошенники выманили у жителей Эстонии 750 000 евро, а ущерб от мошенничества под предлогом инвестирования составил 712 000 евро.