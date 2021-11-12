Шоколад победил: культовое кафе переезжает и продает свой дом

Здание школы Леписту многим известно в первую очередь по программе ETV «Maahommik». История этого дома в волости Антсла восходит к 1881 году, когда он был построен специально для нужд волостной школы. Школа закрылась в 2008 году, но здание стало местным туристическим магнитом из-за своего кафе.

Кафе Roosiku Südames. ФОТО: KV.EE

Очаровательное кафе с романтической атмосферой привлекает и местных жителей, и гостей издалека. Тем, кто еще не проголодался, стоит купить сделанную там плитку шоколада. Причина, по которой сейчас этот дом продается, кроется именно в шоколаде, тающем во рту. Бизнес идет настолько успешно, что для производства требуется больше места. Продажу начали с сожалением.

В доме также находятся две квартиры. Одна из них. ФОТО: KV.EE

Помимо кафе, в здании школы Леписту есть еще две квартиры - одна пятикомнатная, а другая - двухкомнатная. Кроме того, на втором этаже оборудованы уютные гостевые комнаты. На втором этаже также есть большой зал для конференций, а почему бы и не для свадеб. Небольшие группы могут устраивать мероприятия в нижнем зале, который намного меньше.

Кухня одной из квартир. ФОТО: KV.EE

На участке также есть большой деревянный сарай и строение, в котором когда-то размещалась начальная школа. Последнему нужен ремонт. За территорией тщательно ухаживают: вырублены кусты, приведены в порядок газоны, посажены фруктовые деревья.