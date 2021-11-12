За сутки в Эстонии прибавилось 1039 зараженных, скончались 12 человек

Среди новых заразившихся 609 человек не были вакцинированы, а 430 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 556 пациентов с коронавирусом.

За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни. Скончались 12 человек, семь из которых не были вакцинированы: мужчина 50 лет, женщина 59 лет, мужчина 68 лет, 71-летний мужчина, 80-летний мужчина, 83-летний мужчина, 84-летний мужчина, 86-летняя женщина, 88-летняя женщина, 91-летняя женщина, 93-летний мужчина и 97-летняя женщина.

За сутки ввели 8338 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1312 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 105 694 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.