За сутки в Эстонии прибавилось 1039 зараженных, скончались 12 человек
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6857 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1039. Скончались 12 человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6857 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1039. Скончались 12 человек.
Среди новых заразившихся 609 человек не были вакцинированы, а 430 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро пятницы госпитализированы 556 пациентов с коронавирусом.
За сутки в больницах открыли 59 новых историй болезни. Скончались 12 человек, семь из которых не были вакцинированы: мужчина 50 лет, женщина 59 лет, мужчина 68 лет, 71-летний мужчина, 80-летний мужчина, 83-летний мужчина, 84-летний мужчина, 86-летняя женщина, 88-летняя женщина, 91-летняя женщина, 93-летний мужчина и 97-летняя женщина.
За сутки ввели 8338 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1312 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 105 694 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,1%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).