Добровольцы спасли Пыльва от катастрофы
- На улицах Пыльва кризис не виден, он в домах, больнице, доме попечения
- Медицинский персонал выгорел
- Вакцины хватает, желающих нет
У Пыльвамаа большие проблемы, сказал неделю назад старейшина пыльваской волости Георг Пелисаар, когда регион накрыл самый тяжелых до сих пор коронакризис. Корона бушевала в местном доме попечения всего две недели, но безбожно. За неделю умерли два пожилых человека, двое оказались на больничной койке, десять были вынуждены проводить дни в изоляции. От еще большей беды и больницу, и дом попечения спасли добровольцы, пишет Postimees.