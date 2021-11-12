Добровольцы спасли Пыльва от катастрофы

Смерть, по словам медиков, это неизбежность, чаще всего прогнозируемая. Тяжелее тогда, когда смерть приходит волной. И руководитель дома попечения воспринимает смерть, как часть работы. «Я скорее боюсь, если умрет кто-то из близких мне людей. Вдруг я восприму это, как работу? Вдруг я не смогу скорбеть?» - говорит Аэт Олле.

Можно ли было предотвратить кризис в Пыльвамаа? Олле говорит, что когда две недели назад полыхнуло в Ахья (где она тоже руководит домом попечения), она обратилась в кризисную комиссию с просьбой найти помощников, но в итоге на помощь пришла община. Из комиссии оперативной помощи поступило немного. «У руководителя заведения обязательно должны быть два-три человека в резерве. Кто-то точно так же может заболеть. Резерв не сделан. Хотят, чтобы у волостного старейшины был резерв для каждой сферы деятельности… Самоуправление вообще не должно сейчас этим заниматься», - говорит старейшина волости Пыльва Георг Пелиссар (Центристская партия) и добавляет, что согласен разделить ответственность за то, что не был готов к такой ситуации.

Вакцинировать некого

В Пыльвамаа среди совершеннолетних вакцинированы 59,7 процента. Сейчас желающих вакцинироваться нет. Почему оставшаяся часть пыльвасцев не хочет вакцинироваться, если волость предложила различные возможности?

Руководитель больницы говорит, что больше всего невакцинированных в возрастной группе 30-39 лет, и их, к сожалению, много. И у самой Бергманн есть родственники, которые хоть и видят, как врачи работают день и ночь, но все равно не идут вакцинироваться. Она считает, что такие настроения могут быть обусловлены зеленым мышлением и образом жизни пыльвасцев, а это уже совсем другие базовые знания о медицине.

А волостной старейшина обеспокоен тем, что он не видит данных о том, кто вакцинирован, а кто нет: «Теперь же даже платят премию, если вакцинированность поднимется, ну, а как мы это сделаем? Те, кто хотел вакцину, уже получили ее. Самое печальное, когда в результате узнаешь, что замечательные и уважаемые люди не вакцинированы. В масштабах Эстонии – Тынис Мяги, но есть известные люди в волости Пыльва».

Три вопроса

Старейшина волости Пыльва Георг Пеллисаар считает, что люди могут и недогадываться, что сейчас глубокий кризис. ФОТО: Sander Ilvest

- Скажите, почему кризис в Пыльвамаа эскалировался так быстро?

- Первый и очень четкий сигнал опасности был весной, когда от Департамента здоровья поступило сообщение о том, что в волости Пыльва есть зараженные новым и более опасным штаммом. После все было спокойно, пока в августе заражаемость опять не начала расти. Несколько огорчило то, что первая волна, когда все о себе очень заботились, нас почти не коснулась. Шесть зараженных. Весной мы тоже оказались под божьей защитой, но люди стали более самоуверенными. Как и с вакцинацией – еще весной порыв был намного лучше.

На позапрошлой неделе, сразу после выборов снова возникло напряжение, когда корона охватила Ахьяский дом попечения. На прошлой неделе полыхнуло в Пыльваской доме попечения… Если так внезапно происходит такое… Мы не были к этом готовы, и кризисная комиссия обратилась к правительству и общественности.

- Была ли помощь от встречи кризисной комиссии Пыльва с премьер-министром Каллас?

- Я считаю, что ограничения в пределах волости помогают мало. Или все, или ничего. Например, культурные мероприятия: если я не могу сходить в кино здесь, далеко ли до Тарту? Поеду туда, нахватаюсь тут или там вируса. Мы все же ограничили количество участников мероприятий до четверти от вместимости.

Каждый раз, когда говорят о таких маленьких местах, как Пыльва – это помогает.

- Когда вы опять вернетесь к шести зараженным?

- Помогла бы, естественно, вакцинация, но как бы иронично это не звучало: чем больше людей заболевает, тем быстрее все пройдет. Что ограничивать? Три с половиной тысячи уже готовы. Надеюсь, что цифры в Пыльва более-менее придут в порядок к началу декабря. Однако я опасаюсь, что по всей Эстонии цифры станут хуже, чем сейчас.