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Добровольцы спасли Пыльва от катастрофы

  • На улицах Пыльва кризис не виден, он в домах, больнице, доме попечения
  • Медицинский персонал выгорел
  • Вакцины хватает, желающих нет
Дом попечения оказался во власти короны, когда два десятка работников остались дома болеть или в изоляции, а подопечные заболели. На помощь поспешили добровольцы, и теперь появился свет в конце туннеля. ФОТО: Sander Ilvest

У Пыльвамаа большие проблемы, сказал неделю назад старейшина пыльваской волости Георг Пелисаар, когда регион накрыл самый тяжелых до сих пор коронакризис. Корона бушевала в местном доме попечения всего две недели, но безбожно. За неделю умерли два пожилых человека, двое оказались на больничной койке, десять были вынуждены проводить дни в изоляции. От еще большей беды и больницу, и дом попечения спасли добровольцы, пишет Postimees.

В среду в городе Пыльва можно было встретить лишь одиноких пешеходов, которые торопились убежать от промозглой осенней погоды, спрятавшись в капюшоны. Сложно сказать, опустели улицы и кафе из-за большой угрозы заражения коронавирусом, или свое дело сделали холодный ветер и дождь.

За два дня, проведенных там, показалось, что ношение масок и предъявление ковидного паспорта проблемой для пыльвасцев не является – то же говорит и полиция. Старший участковый Сандер Кару рассказал, что штрафовать кого-то причин не было, слов оказалось достаточно.

В этом и заключается особенность короны в Пыльвамаа: на улицах кризиса практически не видно, но в больнице он кричит криком. Здесь вирус распространяется главным образом внутри семей. В ковидном отделении Пыльваской больницы имеются 30 койко-мест, но мест палатах с кислородными аппаратами есть только для 22 человек. В среду были заняты 19 коек, одного, нуждающегося в более интенсивной помощи пациента в этот момент увозили в Тарту.

Работники больницы и дома попечения переодеваются за день бесчисленное количество раз. Каждый раз: халат, передник, шапочка из пластика, респиратор, визор, перчатки... И что самое главное - дезинфекция рук. ФОТО: Sander Ilvest

Персонал больницы говорит, что хорошим днем для них считается тот, когда ковидных пациентов только 21. Это означает, что у работников есть время перевести дух. С самого момента создания отделения – 23 августа – через отделение прошли 119 больных, 16 из которых скончались. У многих из них кроме короны имелись другие проблемы со здоровьем.

«У нас в больнице сто коек, треть из них отданы под корону. В здравоохранении это является кризисом. Чтобы собрать персонал для ковидного отделения нужно в три раза больше людей, чем для обычного отделения», - отмечает руководитель Пыльваской больницы Маргот Бергманн. Она добавила, что пострадавшими являются люди, имеющие другие заболевания, которых отправляют из больницы на домашнее лечение.

Руководитель сестринского дела Кристер Матто (справа) и руководитель больницы Маргот Бергманн знают, что в больнице имеется красный уровень опасности. Навещать можно только тех пациентов, в отношении которых есть опасение, что они не проживут и нескольких дней. ФОТО: Sander Ilvest

Руководитель сестринского дела Кристер Матто отмечает, что то, что происходит внутри больничных стен, видят только врачи и пациенты. Руководитель больницы добавила, что в Пыльвамаа дома человек может подумать, что не знает никого, у которого есть корона: «Можно ходить в магазин, на работу. Его, возможно, этот кризис действительно не коснулся, поскольку нет ни одного ограничения, которое повлияло бы на жизнь».

Но в Пыльваской больнице каждый день живут словно на пороховой бочке. «У нас в каждом отделении возникла вспышка… Совершенно не знаю, откуда это приходит. Но никто не делает это умышленно. Приходит пациент, сдает отрицательный тест, через два дня он позитивный, а инфекция уже распространилась повсюду. И все начинается с начала. Все время чувство опасности, что будет дальше», - говорит Бергманн.

Кризис ведет к выгоранию

Во вторник из изоляции выходят десять клиентов Пыльваского дома попечения, один из которых – Хенн – уже какое-то время находится на свободе и играет в коридоре, то есть в чистой зоне, в компьютерные карточные игры. Пожилой господин, которому чуть за 70, живет в Пыльваском доме попечения уже 19 лет, и кажется совершенно счастливым, что с них хотят поговорить. Хенн рассказал, что является большим поклонником спорта, гвоздем вторника стал теннисный матч с участием Аннет Контавейт.

«Game over. Хорошо-то как», - говорит играющий в компьютерные игры Хенн. Во время изоляции он в своей комнате мог только слушать радио. ФОТО: Sander Ilvest

Хенн получил третью, дополнительную дозу вакцины и переболел, по его словам, совсем легко. Главной сложностью стала высокая температура, которая поднялась посреди ночи и не давала уснуть. Раньше с ним такого не происходило.

«Неприятный опыт», - говорит Хенн теперь. Но опыт – если корона его не сломала, значит, не сломает ничто. В следующем году он надеется отметить свое 20-летие проживания в доме попечения.

Работники дома попечения, превратившегося в гнездо короны, теперь должны выполнять в три раза больше работы, чтобы инфекция не распространялась. Еще на прошлой неделе у них было 38 подопечных, на этой – в два раза меньше. Из-за увеличения нагрузки несколько человек уволились, но большой помощью оказались добровольцы, которые помогают, например, менять подгузники и раздавать еду.

«Когда я приходила домой после обычного рабочего дня, то полностью отключалась. Научилась это делать. Дома у меня начинается другая жизнь. Сейчас все, к сожалению, иначе. Как я переживу это время? Могу признаться – я полностью выгорела», - говорит заведующая домом попечения Аэт Олле.

В прошлые выходные Олле упала в обморок, и скорой помощи пришлось приводить ее в чувство: «Это очень меня испугало, я же сильная женщина, со мной же не может такого случиться… Ломаются и сильные. Тяжело, но мне нравится моя работа».

Руководитель дома попечения Аэт Олле (в розовом) призналась, что на прошлых выходных упала в обморок. ФОТО: Sander Ilvest

«Честь и хвала работникам, что они не увольняются из-за нагрузки, - благодарит руководитель сестринского дела Пыльваской больницы Кристер, по словам которой, самое главное – это поддержка друг друга. – Если нужна помощь, остаются еще хотя бы на половину смены. Перекраивают свои домашние планы. Понимают, что если не сделают они, это должен будет сделать кто-то другой».

И больнице избежать крупной катастрофы помогли именно добровольцы. Персонал больницы признает, что только своими силами они бы не справились. В худшие времена в больнице одновременно на больничном находились 20 медсестер и 10 санитарок, теперь все постепенно возвращаются на работу.

Больница уже давно обратилась за помощью в Тартускую высшую школу здравоохранения и к добровольцам программы VAAB. «Мы с самого начала, когда вспышка еще только набирала силу, знали, что нас ждет, поскольку весной у нас была забита почти вся больница». Тогда в Пыльваской больнице было всего 50 ковидных койко-мест.

Руку помощи больнице протянули студенты-медики, акушерки, парамедики. Много помощи было от знакомых.

Работа медицинского работника по умолчанию тяжелая. Особенно в кризисное время. «Тяжелее всего принимать решение не реанимировать или не отправлять на интенсивную терапию, - говорит руководитель внутреннего отдела больницы Мадли Пинтсон. – Кто-то из родственников просит, чтобы мы не лечили слишком интенсивно, но где я проведу черту? В одиночку такие решения не принимаются… Например, дементный лежачий больной: видим, что так он получит инсульт, при короне риск больше, возникает много тромбов».

Заведующая внутреннего отделения больницы Мадли Пинтсон считает, что в кризисное время самое важное поддерживать друг друга.  ФОТО: Sander Ilvest

Смерть, по словам медиков, это неизбежность, чаще всего прогнозируемая. Тяжелее тогда, когда смерть приходит волной. И руководитель дома попечения воспринимает смерть, как часть работы. «Я скорее боюсь, если умрет кто-то из близких мне людей. Вдруг я восприму это, как работу? Вдруг я не смогу скорбеть?» - говорит Аэт Олле.

Можно ли было предотвратить кризис в Пыльвамаа? Олле говорит, что когда две недели назад полыхнуло в Ахья (где она тоже руководит домом попечения), она обратилась в кризисную комиссию с просьбой найти помощников, но в итоге на помощь пришла община. Из комиссии оперативной помощи поступило немного. «У руководителя заведения обязательно должны быть два-три человека в резерве. Кто-то точно так же может заболеть. Резерв не сделан. Хотят, чтобы у волостного старейшины был резерв для каждой сферы деятельности… Самоуправление вообще не должно сейчас этим заниматься», - говорит старейшина волости Пыльва Георг Пелиссар (Центристская партия) и добавляет, что согласен разделить ответственность за то, что не был готов к такой ситуации.

Вакцинировать некого

В Пыльвамаа среди совершеннолетних вакцинированы 59,7 процента. Сейчас желающих вакцинироваться нет. Почему оставшаяся часть пыльвасцев не хочет вакцинироваться, если волость предложила различные возможности?

Руководитель больницы говорит, что больше всего невакцинированных в возрастной группе 30-39 лет, и их, к сожалению, много. И у самой Бергманн есть родственники, которые хоть и видят, как врачи работают день и ночь, но все равно не идут вакцинироваться. Она считает, что такие настроения могут быть обусловлены зеленым мышлением и образом жизни пыльвасцев, а это уже совсем другие базовые знания о медицине.

Ковидное отделение будет самым безопасным отделением больницы, если соблюдаются все строгие правила.  ФОТО: Sander Ilvest

А волостной старейшина обеспокоен тем, что он не видит данных о том, кто вакцинирован, а кто нет: «Теперь же даже платят премию, если вакцинированность поднимется, ну, а как мы это сделаем? Те, кто хотел вакцину, уже получили ее. Самое печальное, когда в результате узнаешь, что замечательные и уважаемые люди не вакцинированы. В масштабах Эстонии – Тынис Мяги, но есть известные люди в волости Пыльва».

Три вопроса

Старейшина волости Пыльва Георг Пеллисаар считает, что люди могут и недогадываться, что сейчас глубокий кризис. ФОТО: Sander Ilvest

- Скажите, почему кризис в Пыльвамаа эскалировался так быстро?

- Первый и очень четкий сигнал опасности был весной, когда от Департамента здоровья поступило сообщение о том, что в волости Пыльва есть зараженные новым и более опасным штаммом. После все было спокойно, пока в августе заражаемость опять не начала расти. Несколько огорчило то, что первая волна, когда все о себе очень заботились, нас почти не коснулась. Шесть зараженных. Весной мы тоже оказались под божьей защитой, но люди стали более самоуверенными. Как и с вакцинацией – еще весной порыв был намного лучше.

На позапрошлой неделе, сразу после выборов снова возникло напряжение, когда корона охватила Ахьяский дом попечения. На прошлой неделе полыхнуло в Пыльваской доме попечения… Если так внезапно происходит такое… Мы не были к этом готовы, и кризисная комиссия обратилась к правительству и общественности.

- Была ли помощь от встречи кризисной комиссии Пыльва с премьер-министром Каллас?

- Я считаю, что ограничения в пределах волости помогают мало. Или все, или ничего. Например, культурные мероприятия: если я не могу сходить в кино здесь, далеко ли до Тарту? Поеду туда, нахватаюсь тут или там вируса. Мы все же ограничили количество участников мероприятий до четверти от вместимости.

Каждый раз, когда говорят о таких маленьких местах, как Пыльва – это помогает.

- Когда вы опять вернетесь к шести зараженным?

- Помогла бы, естественно, вакцинация, но как бы иронично это не звучало: чем больше людей заболевает, тем быстрее все пройдет. Что ограничивать? Три с половиной тысячи уже готовы. Надеюсь, что цифры в Пыльва более-менее придут в порядок к началу декабря. Однако я опасаюсь, что по всей Эстонии цифры станут хуже, чем сейчас.

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