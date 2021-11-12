Латвийская больница может лишиться 300 непривитых работников

После 15 ноября в региональной больнице Даугавпилса останутся без работы 300 человек, если только они не начнут курс вакцинации в ближайшие пару дней.

В основном это технические работники, медсестры и их помощники - из врачей не привились от Covid-19 всего несколько.

По словам члена правления региональной больницы Григория Семёнова, большую часть технического персонала можно заменить, но найти медсестер сложнее.

Больница не планирует прекращать деятельность, но будет закрыта поликлиника, за исключением некоторых процедур, таких как рентген.

«То, что мы ограничиваем работу клиники, уже имеет негативные последствия для здоровья пациентов. Надо понимать, что это шаг, на который я вообще не хотел идти», - сказал Семенов.

До сих пор член совета директоров издал несколько приказов для сотрудников о вакцинации против Covid-19, но почти 300 сотрудников еще не начали курс.

Другие клиники города обещали смягчить последствия увольнений в региональной больнице. Минздрав также обратился к добровольцам и договорился с 54 студентами-медиками, медсестрами и их помощниками о том, что они отправятся на помощь в Даугавпилсскую больницу.

В Даугавпилсском регионе в настоящее время самые высокие показатели распространения Covid-19 в Латвии. В среднем по стране уровень инфицирования на 100 000 человек за последние две недели составляет 1 320 человек, а в Даугавпилсе - около 2 300 человек.