Светлана Тихановская: Белорусы продолжают бороться подпольно

- Лукашенко удалось зачистить гражданское общество, разгромлены практически все независимые неправительственные организации. Пока нетронутыми остаются оппозиционные партии в Беларуси. Какова их роль? Или какую роль им отводите вы?

- Понятно, что роль партий в Беларуси другая, чем, например, в Германии. Но партии, действительно, существуют. Но для того, чтобы выжить, сейчас, наверное, время громко не говорить. Понятно, что и партии хотят перемен, но заявлять об этом не могут. Они существуют, как альтернатива, поднимают какие-то вопросы, но это не …

- … не носители протеста?

- Они тоже носители протеста, но пока подпольные.

- В одной из статей вы написали, что работаете над расколом минских элит. Что вы имеете в виду?

- Люди в окружении диктатора - люди бизнеса, чиновники - тоже работают в ужасных условиях. Работать вопреки, исполнять безумные приказы - тебе это не нравится. Ты тоже хотел бы все изменить, но не можешь, потому что тебе тоже страшно - за семью, за себя. И это недовольство растет. И в какой-то момент недовольство возобладает. Или бизнес, который попадает под санкции. Он не хочет нести убытки, не хочет брать на себя часть ответственности за преступления, которые совершает режим. Бизнесмен тоже думает, надо ли ему здесь оставаться и поддерживать этого человека.

- Давайте пофантазируем: Лукашенко ушел, ваша команда пришла к власти. У вас есть программа действий, скажем, на первые 100 дней? И что вы собираетесь делать с теми людьми, которые поддерживали режим, например, с омоновцем, о котором вы не знаете, избивал ли он людей или просто стоял в оцеплении?

- Наша задача - если предположить, что Лукашенко нет - провести новые, честные и справедливые выборы. Это транзитный период, в который главное - стабилизация ситуации в стране. Все чиновники остаются на своих местах. Ничего радикально не меняется. Мы готовим новые выборы, выдвигаются кандидаты. А потом, когда приходит к власти новый президент, тогда начинается работа, реформы, перестановки. Но те, кто сейчас работает, если они готовы принять демократизацию общества, государственных структур, то они …

… в том числе тот омоновец?

- У нас Координационным советом была выработана стратегия примирения. И если тот омоновец не совершал тяжких и особо тяжких преступлений, то он тоже подпадает под стратегию примирения. Но те, кто изувечивал людей, убивал, пытал в тюрьмах, должны ответить за свои поступки перед честным, справедливым судом. Тогда приступят к работе люди из BYPOL (инициатива бывших сотрудников силовых структур. - Ред.), у которых есть много связей в силовых структурах и информации.

- Светлана, вы все время ратуете за усиление европейских санкций против минского режима. До сих пор санкции никакого эффекта не дали. Скорее, наоборот. Может быть, пора сменить тактику?

- Давайте с вами подискутируем, какие были санкции. Первые реальные санкции были введены только через 10 месяцев после начала протестов - после захвата самолета Ryanair. Но и они оставили много пробелов. Самые основные продукты экспорта - калийные - не попали под санкции. Это все секторальные санкции, которые не могут работать в полную силу. Сейчас обсуждается пятый пакет санкций. Мы не знаем, что в нем будет. Мы считаем, что на режим могут повлиять только экономические санкции. А индивидуальные санкции носят, скорее, только моральный характер. Нужно бить по самым болезненным точкам режима. Вот 9 декабря вступят в силу очень мощные американские санкции с вторичным действием. Мне кажется, что именно поэтому сейчас происходит эскалация с мигрантами - чтобы заставить Запад начать диалог с режимом.

- А вы не думаете, что западные санкции до тех пор останутся безрезультатными, пока у Лукашенко за спиной Кремль?

- Но каким образом в последнее время Кремль поддерживает Лукашенко?

- Экономически…

- Нет. Когда был последний транш из обещанных полутора миллиардов долларов? Очень давно. Сейчас активность российских высказываний в поддержку Лукашенко заметно снизилась. Понятно, что есть зависимость диктатуры Лукашенко от Кремля, слишком долго два человека идут рука об руку, взаимодействуют и сотрудничают. Но я думаю, что в Кремле понимают, какие преимущества и какие потери сопряжены с поддержкой Лукашенко.

- Один личный вопрос. Вашему сыну 11 лет, дочке - шесть.Как они воспринимают перемены в семейной жизни, эмиграцию?