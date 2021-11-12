Светлана Тихановская: Белорусы продолжают бороться подпольно
С 9 до 12 ноября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская находилась уже со своим четвертым за время протестов в Беларуси визитом в Германии. Перед отъездом в Вильнюс она рассказала в интервью DW о том, почему так часто ездит именно в Берлин, о состоянии протестного движения в Беларуси и роли оппозиционных партий, планах на транзитный период после Лукашенко, эффективности западных санкций, роли Кремля и сказке, которой живет ее шестилетняя дочка.