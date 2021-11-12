Букмекеры: сборную Эстонии по футболу в Брюсселе ждет разгром
Явным фаворитом отборочного матча чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Эстонии, который в субботу вечером пройдет в Брюсселе, букмекеры считают хозяев поля.
Явным фаворитом отборочного матча чемпионата мира по футболу между сборными Бельгии и Эстонии, который в субботу вечером пройдет в Брюсселе, букмекеры считают хозяев поля.
По оценке ведущих мировых букмекерских контор, бельгийцы победят с разницей как минимум в 3 мяча, а эстонская команда уйдет с поля без забитых голов, пишет Rus.ERR.
Старейшая букмекерская контора Британии William Hill дает на победу сборной Бельгии коэффициент 1,02, в то время как ставки на победу сборной Эстонии принимаются из расчета 72 к 1.
Действующий в странах Балтии букмекерский портал Betsafe выставил на победу сборной Эстонии еще более солидный коэффициент - 81.
Матч Бельгия - Эстония начнется в 21:45.
Турнирная таблица: 1. Бельгия 16 очков (6 матчей), 2. Чехия 11 (7), 3. Уэльс 11 (6), 4. Эстония 4 (6), 5. Беларусь 3 (7).