Букмекеры: сборную Эстонии по футболу в Брюсселе ждет разгром

По оценке ведущих мировых букмекерских контор, бельгийцы победят с разницей как минимум в 3 мяча, а эстонская команда уйдет с поля без забитых голов, пишет Rus.ERR.

Старейшая букмекерская контора Британии William Hill дает на победу сборной Бельгии коэффициент 1,02, в то время как ставки на победу сборной Эстонии принимаются из расчета 72 к 1.

Действующий в странах Балтии букмекерский портал Betsafe выставил на победу сборной Эстонии еще более солидный коэффициент - 81.

Матч Бельгия - Эстония начнется в 21:45.