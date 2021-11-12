Пт, 12.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Галерея: Национальная библиотека покидает старое здание

Для упаковки книг в Национальную библиотеку поступило более ста тысяч коробок.

Переезд Национальной библиотеки из здания на Тынисмяги идет полным ходом, и каждый день уменьшается гора из 106 000 картонных коробок, в которые нужно упаковать 3,5 млн книг, чтобы перевезти их на хранение в логистический центр.

На время реконструкции примерно 97% библиотечного фонда будет доставлено в логистический центр, а примерно 100 000 книг будут находиться во временном здании Национальной библиотеки на Нарвском шоссе, 11, которое откроется для читателей в начале января. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back