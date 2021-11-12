Галерея: Национальная библиотека покидает старое здание
Для упаковки книг в Национальную библиотеку поступило более ста тысяч коробок.
Для упаковки книг в Национальную библиотеку поступило более ста тысяч коробок.
Переезд Национальной библиотеки из здания на Тынисмяги идет полным ходом, и каждый день уменьшается гора из 106 000 картонных коробок, в которые нужно упаковать 3,5 млн книг, чтобы перевезти их на хранение в логистический центр.
На время реконструкции примерно 97% библиотечного фонда будет доставлено в логистический центр, а примерно 100 000 книг будут находиться во временном здании Национальной библиотеки на Нарвском шоссе, 11, которое откроется для читателей в начале января.