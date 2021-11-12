Мигрант: либо мы умрем, либо они откроют границу

Около 2000 мигрантов, в основном с Ближнего Востока, на этой неделе разбили лагерь на польско-белорусской границе. Они пытаются найти тепло, еду и питьевую воду.

Вчера посольство Ирака в Минске объявило, что начнет эвакуационные рейсы для своих граждан, желающих покинуть Беларусь. Гражданам Ирака были предоставлены номер WhatsApp и адрес электронной почты для добавления в список эвакуации.

Курдские представители в Москве сообщили РИА Новости, что они также ведут переговоры с Багдадом об отправке эвакуационных рейсов в Минск.

«Они замерзают в лесу, речь идет о человеческих смертях. Если мы не предпримем никаких действий, люди могут погибнуть», - сказал Хошави Бабакр, представитель курдов.

В Европу любой ценой

Однако многие мигранты заявили, что они намерены попасть в Европу любой ценой.

«Мы не вернемся в Ирак, мы уверены на сто, двести процентов. Мы останемся здесь. Мы либо умрем, либо они откроют границу», - сказал пожелавший остаться анонимным мигрант "РИА Новости".

Как и тысячи других мигрантов с Ближнего Востока, Зоран решил любой ценой попасть в Европейский союз. «У меня нет выбора, жизнь в Ираке опасна и безнадежна. Я готов пересечь границу», - сказал 18-летний молодой человек изданию The Moscow Times, ожидая своего рейса в Минск в аэропорту Стамбула.

«Это наш счастливый билет, мы едем в Европу», - добавил закутанный в толстую зимнюю куртку молодой человек. С собой он нес три большие сумки.

Зоран уже преодолел большой путь, приехав из своего родного города Заху на севере Ирака в Курдистан. В среду вечером он вместе со многими другими иракцами стоял в аэропорту, ожидая рейса на Минск.

Экипаж белорусской авиакомпании Belavia перед посадкой отделил иракских граждан от других пассажиров. «Если вы из Ирака, пожалуйста, для посадки на борт встаньте в отдельный ряд», - сказала сотрудница в форме Belavia.

Многие мигранты в очереди имели лишь смутный план, как добраться до польской границы, не говоря уже о том, как попасть в Европу.

«Мы отправимся завтра или днем ​​позже, может быть, даже сегодня вечером», - сказал 16-летний Афрон, добавив, что едет один с одобрения родителей.

На вопрос, как он собирается добраться до границы, молодой человек указал на свои ноги. «Друг мой, я силен», - добавил Афрон.

Мигранты у торгового цента в Минске. ФОТО: Stringer/Scanpix

Когда самолет был заполнен, Нзар, 24-летний учитель математики из Курдистана, достал свой смартфон и отправил селфи своим близким. «Мы справились, мы взлетаем», - сказал Нзар.

Нзар хочет добраться до Германии, чтобы воссоединиться со своей девушкой и двумя братьями, которые нашли убежище в Берлине в 2015 году.