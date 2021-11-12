Серхио Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем

По информации источника, проведённые исследования продемонстрировали, что проблемы с сердцем у форварда намного серьезнее, чем ожидалось изначально. Врачи предупредили футболиста, что он может больше никогда не вернуться на поле.

Напомним, форвард был заменен в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.