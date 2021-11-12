Серхио Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем
Проблемы со здоровьем могут заставить нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро завершить карьеру, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.
Проблемы со здоровьем могут заставить нападающего «Барселоны» Серхио Агуэро завершить карьеру, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.
По информации источника, проведённые исследования продемонстрировали, что проблемы с сердцем у форварда намного серьезнее, чем ожидалось изначально. Врачи предупредили футболиста, что он может больше никогда не вернуться на поле.
Напомним, форвард был заменен в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует.
Но в дальнейшем стало известно, что нападающему предстоит пройти обследование и лечение. Это займет как минимум три месяца.