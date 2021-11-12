Картина дня: миграционный кризис, обращение полицейских в суд и помощь с оплатой счетов за электроэнергию

Мигрант: мы либо умрем, либо они откроют границу

Ирак объявил о планах эвакуации граждан, оказавшихся в ловушке в Беларуси, но многие прибывшие в Европу мигранты не хотят возвращаться домой. Читать далее...

Глава Wolt: у нас в Эстонии есть конкурент покрупнее, чем Bolt

По словам главы Wolt Мики Кууси, их услугами уже пользуются 20% взрослого населения Таллинна. Курьерская армия набирает обороты, но мы говорить о смертельной схватке с конкурирующим Bolt все же нельзя. Читать далее...

Добровольцы спасли Пыльва от катастрофы

Что у Пыльвамаа большие проблемы, сообщил неделю назад старейшина пыльваской волости Георг Пелисаар: тогда регион накрыл самый тяжелый коронакризис. Корона бушевала в местном доме попечения всего две недели, но безбожно. За неделю умерли два пожилых человека, двое оказались на больничной койке, десять были вынуждены проводить дни в изоляции. От еще большей беды и больницу, и дом попечения спасли добровольцы. Читать далее...

Поток мигрантов может достичь эстонской границы через Псков

Согласно засекреченной оценке угроз, представленной Европейской комиссии, возможно, что в ближайшем будущем аэропорт Пскова, который находится всего в нескольких десятках километров от эстонско-латвийской границы, может сыграть важную роль в транспортировке нелегальных мигрантов в Европу. Читать далее...

Белорусский политолог: миграционный кризис продлится долго и принесет жертвы

Миграционный кризис на границах между Беларусью и Европейским союзом может длиться долго, потому что беженцам некуда бежать, сказал Артем Шрайбман, один из самых известных политологов Беларуси.

Распространение птичьего гриппа приобретает масштабы эпидемии

Из-за миграции птиц регионы Восточной и Северной Европы могут в осенне-зимний период подвергаться более высокому риску птичьего гриппа. В Эстонии вирус распространяется среди местных лесных птиц. Читать далее...

Все хорошо, но жизнь невыносима

"Сегодня открывается кинофестиваль PÖFF. А 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского. Достоевский восхищался Шекспиром, особенно высоко ценил «Короля Лира». Это, в частности, значит, что проблема отцов и детей чрезвычайно волновала обоих, и детские трагические бездны представлялись гениям самыми бездонными и самыми непоправимыми", - пишет Елена Скульская.

Более 50 сотрудников полиции решили оспорить в суде обязательную вакцинацию