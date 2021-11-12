Эстония хочет продлить срок рабочих виз для специалистов из третьих стран

Эстония и сегодня выдает долгосрочные пятилетние разрешения, однако только в рамках годовой квоты, которая составляет всего 1300 человек. Исключение сделано лишь для ИТ-сектора, но по словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, есть и другие сферы деятельности, специалистов для которых в нашей стране не найти.