Эстония хочет продлить срок рабочих виз для специалистов из третьих стран
Государство намерено продлить срок действия разрешения на работу для специалистов из третьих стран с одного года до трех лет, передает rus.err.ee.
Государство намерено продлить срок действия разрешения на работу для специалистов из третьих стран с одного года до трех лет, передает rus.err.ee.
Эстония и сегодня выдает долгосрочные пятилетние разрешения, однако только в рамках годовой квоты, которая составляет всего 1300 человек. Исключение сделано лишь для ИТ-сектора, но по словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, есть и другие сферы деятельности, специалистов для которых в нашей стране не найти.
"Это и машиностроение, и химическая промышленность, и так далее. Наша цель заключается в том, чтобы вывести рабочие места в этих сферах деятельности за рамки квоты", - рассказал Сутть, подчеркнув, что речь не идет о массовом и бесконтрольном ввозе работников.
Детальный план изменения регулирующих ввоз рабочей силы правил пока находится в стадии разработки.