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  • Эстония хочет продлить срок рабочих виз для специалистов из третьих стран
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Эстония хочет продлить срок рабочих виз для специалистов из третьих стран

Андрес Сутть. ФОТО: Mihkel Maripuu

Государство намерено продлить срок действия разрешения на работу для специалистов из третьих стран с одного года до трех лет, передает rus.err.ee.

Эстония и сегодня выдает долгосрочные пятилетние разрешения, однако только в рамках годовой квоты, которая составляет всего 1300 человек. Исключение сделано лишь для ИТ-сектора, но по словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Суття, есть и другие сферы деятельности, специалистов для которых в нашей стране не найти.

"Это и машиностроение, и химическая промышленность, и так далее. Наша цель заключается в том, чтобы вывести рабочие места в этих сферах деятельности за рамки квоты", - рассказал Сутть, подчеркнув, что речь не идет о массовом и бесконтрольном ввозе работников.

Детальный план изменения регулирующих ввоз рабочей силы правил пока находится в стадии разработки.

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