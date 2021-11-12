Кражи в одном районе: воры посреди ночи проникли в два дома
Сегодня ночью в пярнуском районе Ряэма орудовали воры, которые пытались проникнуть в дома на улицах Лина и Лилле, пишет Pärnu Postimees.
Сегодня ночью в пярнуском районе Ряэма орудовали воры, которые пытались проникнуть в дома на улицах Лина и Лилле, пишет Pärnu Postimees.
По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Аго Кяртманна, полиции известны оба случая. «На месте происшествия ведутся следственные работы, размер ущерба уточняется. В случае инцидента на улице Лилле мы уже начали производство», - сказал он.
Насколько известно Кяртманну, в этом районе больше не было краж со взломом.
Полиция просит всех, кто видел подозрительную активность в этом районе в ночь на 12 ноября, сообщить об этом на электронную почту ago.kartmann@politsei.ee.
Чтобы предотвратить кражу в ночное время, важно перед сном запереть дверь дома и закрыть окна. Должны быть заперты входная дверь многоквартирного дома, сарая или гаража. По возможности желательно установить систему видеонаблюдения, но надо следить за тем, чтобы устройство обслуживалось и находилось в рабочем состоянии.