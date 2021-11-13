ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ "...и на первый взгляд как будто не видна", или Министр непонятных дел
Если вы не знаете, как зовут нынешнего министра иностранных дел Эстонии, это совершенно простительно.
Если вы не знаете, как зовут нынешнего министра иностранных дел Эстонии, это совершенно простительно.
Собственно, имена членов правительства знают наизусть разве что журналисты и политологи - все остальные помнят (возможно), как зовут премьера и еще пару членов правительства из тех, что особенно на слуху. Так, министр здоровья и труда Танель Кийк в пору пандемии стал едва ли не главным правительственным лицом и рупором, а в некотором смысле - и жупелом.
Возможно у кого-то отложилось в памяти и имя Лийны Керсна, министра "дистанционного обучения".
А вот имя главы МИД впору забыть, кажется, даже человеку, всерьез интересующемуся внешней политикой: настолько нечасто она напоминает о себе со страниц газет, порталов и прочих СМИ.
И пускай бы все ладно было в ее вотчине - идет себе дипломатический процесс потихоньку и идет, лишь бы без кризисов.
Но тут, как говорится, "oh, wait!" Кризис-то, оказывается, есть, и нешуточный: внешняя граница Евросоюза, точнее, ее литовско-польский отрезок, подвергается в последние дни недели беспрецедентному нашествию мигрантов со стороны Беларуси, тысячи беженцев пытаются проникнуть в Европу, в том числе в соседние с нами балтийские страны, отдельные нелегалы задержаны и при проникновении в Эстонию.
Традиционно проходящая по четвергам пресс-конференция правительства Эстонии, казалось бы, должна затронуть эту тему - и кто как ни министр иностранных дел уполномочен освещать подобные проблемы? Но нет, на вопросы журналистов отвечают Кая Каллас, вездесущий Кийк, а также министры обороны и внутренних дел. Их сферу ответственности миграционный кризис тоже затрагивает, коль скоро речь идет о нарушениях госграницы, но все же, кажется, это в первую очередь вопрос именно внешней политики. Так, вручение ноты протеста представителю посольства Беларуси в Литве, взял на себя именно тамошний министр иностранных дел.
Или другой пример: вечером 8 ноября, когда напряженность у границы Польши повышается до предела, новый президент Алар Карис не просто тут же звонит своему коллеге Анджею Дуде - запись о том, что президент держит руку на пульсе, появляется в его Фейсбуке практически немедленно. И это при том, что должность президента традиционно считается в нашей стране совершенно декоративной с точки зрения полномочий! Зато из Министерства иностранных дел обтекаемый и невнятный пресс-релиз приходит лишь на следующее утро.
Возможно, глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс (да-да, пора, пожалуй, и напомнить, что зовут ее именно так) успела высказаться ранее, настолько однозначно и уверенно, что к ее высказываниям больше нечего добавить? Но увы - не было ее на пресс-конференции правительства и неделю назад, 7 ноября, как не было и неделей, двумя и тремя ранее.
Вот разве что среди сентябрьских новостей удается найти упоминание о министре Лийметс: она сообщает, что нужно как можно скорее созвать внеочередное заседание Совбеза ООН по вопросу Афганистана, а также объявляет, что Эстония не отправит нового посла в Беларусь, поскольку не считает Лукашенко легитимным президентом.
В остальном же глава министерства демонстрирует завидное "искусство вовремя уйти в сторонку".
Разумеется, нельзя сказать, что министр отлынивает от прямых обязанностей - на прошлой неделе она принимала участие в заседании Балтийского совета в Вильнюсе, на этой - в дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке, и везде брала слово. Но вот с донесением этого слова до широкой общественности в Эстонии - явно проблемы. Своей "Марии Захаровой" в ведомстве Эвы-Марии Лийметс нет, и на фоне происходящего у белорусской границы это стало как-то особенно очевидно.