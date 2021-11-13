ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ "...и на первый взгляд как будто не видна", или Министр непонятных дел

Собственно, имена членов правительства знают наизусть разве что журналисты и политологи - все остальные помнят (возможно), как зовут премьера и еще пару членов правительства из тех, что особенно на слуху. Так, министр здоровья и труда Танель Кийк в пору пандемии стал едва ли не главным правительственным лицом и рупором, а в некотором смысле - и жупелом.

Возможно у кого-то отложилось в памяти и имя Лийны Керсна, министра "дистанционного обучения".

А вот имя главы МИД впору забыть, кажется, даже человеку, всерьез интересующемуся внешней политикой: настолько нечасто она напоминает о себе со страниц газет, порталов и прочих СМИ.

И пускай бы все ладно было в ее вотчине - идет себе дипломатический процесс потихоньку и идет, лишь бы без кризисов.

Но тут, как говорится, "oh, wait!" Кризис-то, оказывается, есть, и нешуточный: внешняя граница Евросоюза, точнее, ее литовско-польский отрезок, подвергается в последние дни недели беспрецедентному нашествию мигрантов со стороны Беларуси, тысячи беженцев пытаются проникнуть в Европу, в том числе в соседние с нами балтийские страны, отдельные нелегалы задержаны и при проникновении в Эстонию.

Традиционно проходящая по четвергам пресс-конференция правительства Эстонии, казалось бы, должна затронуть эту тему - и кто как ни министр иностранных дел уполномочен освещать подобные проблемы? Но нет, на вопросы журналистов отвечают Кая Каллас, вездесущий Кийк, а также министры обороны и внутренних дел. Их сферу ответственности миграционный кризис тоже затрагивает, коль скоро речь идет о нарушениях госграницы, но все же, кажется, это в первую очередь вопрос именно внешней политики. Так, вручение ноты протеста представителю посольства Беларуси в Литве, взял на себя именно тамошний министр иностранных дел.

Или другой пример: вечером 8 ноября, когда напряженность у границы Польши повышается до предела, новый президент Алар Карис не просто тут же звонит своему коллеге Анджею Дуде - запись о том, что президент держит руку на пульсе, появляется в его Фейсбуке практически немедленно. И это при том, что должность президента традиционно считается в нашей стране совершенно декоративной с точки зрения полномочий! Зато из Министерства иностранных дел обтекаемый и невнятный пресс-релиз приходит лишь на следующее утро.

Возможно, глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс (да-да, пора, пожалуй, и напомнить, что зовут ее именно так) успела высказаться ранее, настолько однозначно и уверенно, что к ее высказываниям больше нечего добавить? Но увы - не было ее на пресс-конференции правительства и неделю назад, 7 ноября, как не было и неделей, двумя и тремя ранее.

Вот разве что среди сентябрьских новостей удается найти упоминание о министре Лийметс: она сообщает, что нужно как можно скорее созвать внеочередное заседание Совбеза ООН по вопросу Афганистана, а также объявляет, что Эстония не отправит нового посла в Беларусь, поскольку не считает Лукашенко легитимным президентом.

В остальном же глава министерства демонстрирует завидное "искусство вовремя уйти в сторонку".