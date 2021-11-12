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RIA предупреждает: жителям Эстонии рассылают опасные сообщения

Телефон и ребенок. Иллюстративное фото. ФОТО: Sander Ilvest

Отдел киберинцидентов Департмента государственной инфосистемы (RIA) предупреждает жителей Эстонии о SMS-сообщениях, распространяющих вредоносное ПО.

Департамент в своем посте в Facebook призывает к осторожности. RIA сообщает, что отдел по расследованию киберинцидентов предупреждает о распространении SMS-сообщений, в которых получателю предлагается пройти по ссылке внутри сообщения. Не переходите по этой ссылке!

SMS-сообщение на английском языке, с текстом сообщения можно ознакомиться на картинке ниже. Департамент предупреждает, что ссылка ведет на сайт, который пытается заразить ваше устройство вредоносным ПО.

SMS-сообщение, содержащее вредоносное ПО.  ФОТО: Postimees

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