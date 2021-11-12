Заявления премьер-министра Каллас разозлили предпринимателей
Премьер-министр Кая Каллас заявила вчера на правительственной пресс-конференции, что не считает механизмы поддержки предприятий сектора развлечений необходимыми, поскольку предприниматели по-прежнему могут предоставлять свои услуги даже в условиях новых ограничений. По данным Эстонской ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) и Эстонского союза гостиниц и ресторанов (EHRL), эти утверждения не соответствуют действительности, пишет Postimees.