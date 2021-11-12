Заявления премьер-министра Каллас разозлили предпринимателей

С ноября в общественных помещениях действовует запрет на ночное передвижение, а это значит, что ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, такие как кинотеатры, театры и концертные залы, должны закрываться к 23 часам. Однако у правительства нет планов по смягчению ущерба, который наносят эти ограничения.

"У нас все общество открыто. Все развлекательные заведения работают и могут предоставлять свои услуги. Это не сравнимо с первой или второй волной, когда все было закрыто. Как и в случае со страхованием, существует некоторая самоответственность в случае таких мер контроля», - сказала премьер-министр Каллас.

Она добавила, что и клиентура уже не так ограничена. «Если мы предположим, что более 70 процентов взрослого населения уже были вакцинированы однократной дозой, то это очень большая часть общества, которая может потреблять все эти услуги, и поэтому мы не обсуждали какой-либо механизм поддержки», - подтвердила премьер.

Пострадавших уйма

Эстонский союз гостиниц и ресторанов встретился в понедельник с премьер-министром, чтобы попросить о смягчении ограничений.

«Мы объяснили мнение предпринимателей о том, как эти «неограничения» и ситуация в целом повлияли на нашу способность продолжать свою бизнес-деятельность, и попросили Кассу по безработице частично покрыть расходы на персонал в компаниях, которые пострадали больше», - сказала исполнительный директор союза Киллу Майдла, добавив, что четкого ответа на просьбу от премьер-министра не последовало.

По словам вице-президента Ассоциации малых и средних предприятий Марины Каас, со стороны премьера цинично утверждать, что «все компании могут продолжать оказывать свои услуги».

"Даже из-за довольно мягких нынешних ограничений закрыты целые сферы: все ночные клубы закрыты, потому что еду и напитки не разрешается подавать после 23 часов; закрыты или испытывают большие трудности спортивные клубы, ориентирующиеся, в основном, на молодых клиентов; закрыты игровые комнаты и небольшие пивоварни с собственными залами - поскольку пускать клиентов с негативными экспресс-тестами больше нельзя.

Ночная жизнь во время коронаограничений ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Она добавила, что госучреждения также начали отменять бронирования на мероприятия в конце года, ссылаясь на возможные ограничения. «Пострадавшими здесь в основном являются небольшие компании сферы гостичничных услуг и досуга. Когда государство говорит, что у вас мол есть свобода действий и что мы не будем обсуждать компенсацию кризисных убытков, это непонятно и оскорбительно для причастных компаний», - считает Каас.

Киллу Майдла сказала в свою очередь, что из-за крупных отмен влияние ограничений почувствовали компании, которые больше полагаются на бизнес-клиентов, а также организаторы международных конференций и мероприятий.

«Как правило, это более крупные дома с более высокими затратами на персонал и коммунальные услуги. Бессильно наблюдать за тем, как за полторы недели все отменяют заказы, которые уже были подтверждены, очень болезненно и часто связано с расходами, которые больше нельзя востребовать с клиента», - сказала Майдла, которая надеется, что государство все же найдет способы помочь предпринимателям.

По словам главы Ассоциации отелей и ресторанов, продолжение работы без механизма поддержки приведет прежде всего к увеличению долгового бремени для компаний.

«Совершенно очевидно, что существует краткосрочная потребность в помощи. По мере ослабления ограничений и улучшения вирусной ситуации компании снова смогут работать. Конечно, если ограничения будут сняты, докризисный уровень не будет достигнут сразу, но, по крайней мере, мы сможем справиться без посторонней помощи до полного восстановления туризма», - оценила Майдла.