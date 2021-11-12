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Умерла заслуженная спортсменка и тренер по плаванию

Свеча. ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В четверг в возрасте 82 лет умерла заслуженная пловчиха и тренер Валентина Ритcинг, сообщает Postimees со ссылкой на Союз плавания Эстонии.

Она начала заниматься плаванием в тартуском «Спартаке» в 1954 году в качестве ученицы Юхана Сирге, позже продолжила в тартуском «Калеве» под руководством Геннадия Ягомяги. Валентина Ритсинг была четырехкратной чемпионкой Эстонии по брассу в 1964–1966 годах. В 1964 году ей было присвоено звание мастера спорта, а в 1957–1967 годах она была членом сборной Эстонии.

Валентина Ритсинг была тренером по ​​плаванию тартуского клуба «Калев» в 1964–1979 годах. Среди ее самых известных учеников Марика Пруули, Хельбе Пихлик, Сигне Ритсинг, Хейки Ломп, Свен Ривик и другие.

Валнетина Ритсинг входила в состав президиума Федерации по плаванию в 1975–1979 годах, в 1979–1987 годах была учителем в Тартуской 5-й средней школы (сейчас гимназия Тамме), 1983–1987 гг. завучем и 1987–2004 гг. директором Тартуской школы Веэрику.

Rus.Postimees выражает соболезнования близким Валентины Ритсинг.

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