Умерла заслуженная спортсменка и тренер по плаванию

Она начала заниматься плаванием в тартуском «Спартаке» в 1954 году в качестве ученицы Юхана Сирге, позже продолжила в тартуском «Калеве» под руководством Геннадия Ягомяги. Валентина Ритсинг была четырехкратной чемпионкой Эстонии по брассу в 1964–1966 годах. В 1964 году ей было присвоено звание мастера спорта, а в 1957–1967 годах она была членом сборной Эстонии.