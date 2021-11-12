Умерла заслуженная спортсменка и тренер по плаванию
В четверг в возрасте 82 лет умерла заслуженная пловчиха и тренер Валентина Ритcинг, сообщает Postimees со ссылкой на Союз плавания Эстонии.
В четверг в возрасте 82 лет умерла заслуженная пловчиха и тренер Валентина Ритcинг, сообщает Postimees со ссылкой на Союз плавания Эстонии.
Она начала заниматься плаванием в тартуском «Спартаке» в 1954 году в качестве ученицы Юхана Сирге, позже продолжила в тартуском «Калеве» под руководством Геннадия Ягомяги. Валентина Ритсинг была четырехкратной чемпионкой Эстонии по брассу в 1964–1966 годах. В 1964 году ей было присвоено звание мастера спорта, а в 1957–1967 годах она была членом сборной Эстонии.
Валентина Ритсинг была тренером по плаванию тартуского клуба «Калев» в 1964–1979 годах. Среди ее самых известных учеников Марика Пруули, Хельбе Пихлик, Сигне Ритсинг, Хейки Ломп, Свен Ривик и другие.
Валнетина Ритсинг входила в состав президиума Федерации по плаванию в 1975–1979 годах, в 1979–1987 годах была учителем в Тартуской 5-й средней школы (сейчас гимназия Тамме), 1983–1987 гг. завучем и 1987–2004 гг. директором Тартуской школы Веэрику.
Rus.Postimees выражает соболезнования близким Валентины Ритсинг.