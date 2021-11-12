Госсуд отклонил жалобу центристов на итоги выборов в Нарве

В жалобе поднимался вопрос о том, правильно ли Республиканская избирательная комиссия отклонила жалобу, в которой говорилось, что при установлении результатов голосования на избирательных участках N4 и N5 в городе Нарва были допущены нарушения, и требуется частичное аннулирование результатов голосования.

По словам заявителя, при рассмотрении его жалобы Республиканская избирательная комиссия нарушила процессуальные правила, и, среди прочего, комиссия ошиблась в названии заявителя, поскольку рассматривала жалобу партии как жалобу кандидата от партии.

Госсуд согласился с Республиканской избирательной комиссией в том, что утверждения, содержащиеся в жалобе, не дают оснований признать незаконной проверку результатов голосования на избирательных участках N4 и N5 города Нарвы.