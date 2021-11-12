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Галерея: эстонская богема пришла на открытие кинофестиваля PÖFF

12 октября в концертном зале Alexela стартовала торжественная церемония открытия кинофестиваля PÖFF. Смотрите, кто пришел покрасоваться на черную дорожку!

Фестиваль стартует с мелодрамы «История моей жены».

Сюжет: Капитан Якоб Штэрр заключает пари с приятелем, что женится на первой женщине, которая переступит порог кафе, в котором они коротают время. Избранницей становится ветреная француженка Лиззи. Восхитительная, очаровательная, но отнюдь не верная.

На кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF) будет представлен 181 полнометражный фильм с пяти континентов, в том числе 30 фильмов на русском языке и 13 с русскими субтитрами. В пятницу в продажу поступили билеты на все программы, и с афишей можно ознакомиться на сайте PÖFF. Для посещения сеансов можно приобрести билеты или фестивальные паспорта на несколько посещений.

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