Галерея: эстонская богема пришла на открытие кинофестиваля PÖFF

Сюжет: Капитан Якоб Штэрр заключает пари с приятелем, что женится на первой женщине, которая переступит порог кафе, в котором они коротают время. Избранницей становится ветреная француженка Лиззи. Восхитительная, очаровательная, но отнюдь не верная.

На кинофестивале «Темные ночи» (PÖFF) будет представлен 181 полнометражный фильм с пяти континентов, в том числе 30 фильмов на русском языке и 13 с русскими субтитрами. В пятницу в продажу поступили билеты на все программы, и с афишей можно ознакомиться на сайте PÖFF. Для посещения сеансов можно приобрести билеты или фестивальные паспорта на несколько посещений.