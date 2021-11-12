Галерея ⟩ В Батарейной морской крепости каждый вечер можно любоваться световым шоу

Художник по свету Александр Спрогис подготовил инсталляцию специально для Батарейной морской крепости, а Михкель Калласте создал дополняющее ее представление, где визуальная сторона гармонирует с музыкой, в которой современные мелодии исполнены в стиле классической музыки.

Премьера светового шоу прошла в 19:00 в пятницу, 12 ноября, на площади у трубы Батарейной морской крепости. Затем представление будет начинаться каждый полный час и в половину каждого часа с 17:00 до 23:00. Увидеть пятиминутное представление желающие смогут бесплатно до февраля 2022 года.

«Осенний сумрак наконец с нами. С каждым днем дни становятся короче, и тем важнее роль света, – сказал исполнительный директор Батарейной морской крепости Урмас Силдник. – Мы предоставили молодым художникам возможность создать в стенах крепости полную уюта и тепла визуально захватывающую игру света, которая привлечет гуляющих по вечерам горожан на берег – наслаждаться морем света».

Наблюдать за световым шоу можно как из автомобиля с просторной парковки Батарейной морской крепости, так и под открытым небом (конечно же, с соблюдением необходимой дистанции).

Батарейная морская крепость открылась для посетителей уже этим летом – здесь можно было насладиться уличной едой, посетить множество мероприятий и побывать в Международном музее памяти жертв коммунизма. После завершения строительства здесь же, в Дворе горжи, появится гастроулица, защищенная прозрачной крышей и окруженная величественными стенами.