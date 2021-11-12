Контавейт вышла в полуфинал Итогового турнира

«Я пыталась просто быть последовательной, быть по возможности агрессивной и готовой к возможностям, если они возникнут, ухватиться за них. И это удалось. И естественно, мне помогла хорошая подача», - сказала Контавейт после матча.

«Я даже не могла думать об этом (выходе в полуфинал), когда я играла. Я сама не была в этом уверена. Я очень воодушевлена и счастлива, что мне удастся сыграть здесь вместе с лучшими теннисистками мира", - добавила она.