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Контавейт вышла в полуфинал Итогового турнира

Анетт Контавейт продолжает триумфальное шествие. ФОТО: HENRY ROMERO

Лучшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла на итоговом турнире WTA в Мексике четвертую ракетку мира Каролину Плишкову со счетом 6:4, 6:0 и досрочно вышла в полуфинал.

«Я пыталась просто быть последовательной, быть по возможности агрессивной и готовой к возможностям, если они возникнут, ухватиться за них. И это удалось. И естественно, мне помогла хорошая подача», - сказала Контавейт после матча.

«Я даже не могла думать об этом (выходе в полуфинал), когда я играла. Я сама не была в этом уверена. Я очень воодушевлена и счастлива, что мне удастся сыграть здесь вместе с лучшими теннисистками мира", - добавила она.

В следующем туре группового раунда Анетт Контавейт сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (WTA 6).

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