ВИДЕО ⟩ Два российских десантника погибли на учениях в Белоруссии

Оба военнослужащих получили травмы при десантировании в районе города Гродно.

"Несмотря на усилия врачей, оба российских военнослужащих по контракту скончались от полученных травм", - говорится в сообщении.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - сообщили в Минобороны РФ.

Телеграм-канал «Беларусь головного мозга» опубликовал видео, на которое, как утверждается, попал момент столкновения российских десантников pic.twitter.com/6DC1mvnxNk — Новая Газета (@novaya_gazeta) November 12, 2021

По словам военных, один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют.

"Вследствие недостаточной высоты, запасная парашютная система военнослужащего не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, оба военнослужащих получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь, однако их не удалось спасти.