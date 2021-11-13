Сб, 13.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

ВИДЕО ⟩ Два российских десантника погибли на учениях в Белоруссии

Vene õhudessantväelased õppusel. ФОТО: Reuters/ScanPix

Двое российских десантников погибли в пятницу на учениях в Белоруссии, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

Оба военнослужащих получили травмы при десантировании в районе города Гродно.

"Несмотря на усилия врачей, оба российских военнослужащих по контракту скончались от полученных травм", - говорится в сообщении.

"По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам военных, один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют.

"Вследствие недостаточной высоты, запасная парашютная система военнослужащего не успела вступить в работу и произошло жесткое приземление", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, оба военнослужащих получили травмы и были оперативно доставлены в местное медицинское учреждение, где им оказывалась вся необходимая помощь, однако их не удалось спасти.

"Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back