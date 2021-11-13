Гендиректор полиции: ситуация на восточной границе - до отвращения спокойная
Профессиональные пограничники обладают профессиональным чутьем. Пограничники утверждают, что, например, на пограничном пункте Лухамаа в последние дни было удивительно спокойно. Роль пограничников - ничего не проспать, и если обстановка становится до отвращения спокойной, это заставляет сторожа работать по-другому. Мы внимательно следим и собираем информацию вместе со спецслужбами, чтобы быть в нужном месте в нужное время.