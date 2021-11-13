Гендиректор полиции: ситуация на восточной границе - до отвращения спокойная

Псковский аэропорт является предметом отчета агентства Европейского Союза по сотрудничеству в правоохранительной сфере (Европол). Мы уже несколько недель назад знали, что там есть указание на потенциальную опасность.

Из аэропорта Пскова осуществляются внутренние рейсы по России. Оттуда можно долететь, например, до Москвы, откуда действительно дальше можно лететь куда угодно. Департамент полиции и погранохраны оценил ситуацию, и я бы не стал переоценивать активность этого аэропорта.

По оценке департамента, глобальная гибридная атака, какая происходит в Польше, в Эстонии маловероятна. Однако подчеркну, что это сегодняшняя оценка. Может быть, завтра оценкаизменится. На наш взгляд, сейчас у России нет необходимости делать это, потому что сценой, на которой Путин может добиваться своей цели чужими руками, - это Белоруссия.

В то же время мы должны быть готовы. Мы сдвигаем средства сдерживания поближек границе, но не совсем на границу. На данный момент ситуация еще не такова, чтобы было нужно начинать создание временного заграждения на границе. Однако наша главная цель все же - построить границу.

Граница, которая проходит в юго-восточном углу Эстонии, имеет очень разнообразный грунт. Там есть озера, реки и болота, где нецелесообразно устанавливать барьеры, потому что в случае гибридной атаки пересечение границы там невозможно.

Подчеркиваю, что наша самая большая цель - построить полноценную границу, чтобы не было необходимости использовать временные заграждения. За временным заграждением должны находиться пограничники и поддерживающие их подразделения, которые мы называем второй линией. Колючая проволока - временное решение, требующее довольно много ресурсов.

В случае потока нелегалов главная цель Департамента полиции и погранохраны - сделать все, что в его силах, чтобы не допустить их в страну. У нас есть всевозможные планы действий, которые мы разыгрывали по частям.

В кризисной ситуации мы перемещаем подразделения Департамента полиции и погранохраны к границе и прекращаем некоторые виды деятельности внутри страны. Некоторые проблемы, скорее всего, останутся без внимания, но во время кризиса мы сосредотачиваемся на охране границ.

Мы также используем возможность быстрого реагирования. Нам помогают спецслужба тюрем, Силы обороны и, конечно же, Кайтселийт.

Белорусская гибридная война против Польши и Литвы - длительная операция. Ожидается, что все это будет продолжаться не менее шести месяцев. В то же время мы понимаем, что угрозу необходимо заново оценивать каждый день.

Несколько недель назад я встретился с руководителем Польши в Европоле. Послание было ясным: они смелы и решительны. Они направили к границе очень большие силы, и я верю, что они очень хорошо справятся с этой операцией.

Осмелюсь сказать, что вооруженный конфликт на польско-белорусской границе - лишь вопрос времени. Он может происходить по ряду причин, это вообще не обязательно намеренное действие. Может быть, чья-то психика, например, не выдержит, но такое происшествие сразу отметили бы.