Коронавирус выявлен у 993 жителей Эстонии, шестеро скончались

Среди новых заразившихся 638 человек не были вакцинированы, а 335 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 525 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 418 человек, из которых 305 человек (73%) не были вакцинированы, у 113 человек (27%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах были открыты 53 новые истории болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом (трое не были вакцинированы, один привит, статут вакцинации еще одного уточняется): 47-летняя женщина, 50-летний мужчина, 69-летняя женщина, 80-летняя женщина, 91-летняя женщина и 92-летняя женщина.

За сутки было введено 9703 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1526 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 112 324 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 58,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.