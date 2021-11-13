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  • В воскресенье в честь Дня отца в Эстонии вывешены государственные флаги

В воскресенье в честь Дня отца в Эстонии вывешены государственные флаги

Флаг Эстонии. ФОТО: Toomas Erapart

В воскресенье, 14 ноября, в честь Дня отца в Эстонии вывешены флаги.

Флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения в Эстонии, а также публично-правовые юридические лица. Это могут сделать и все остальные.

Флаги будут вывешены не позднее 8:00 и спущены на закате. Неспущенный флаг должен в темное время суток был подсвечен.

День отца — это семейный праздник. Он посвящен роли отцов в обществе и в воспитании детей.

Традиция отмечать этот день родилась в 1910 году в США. В Эстонии День отца отмечается во второе воскресенье ноября.

Отца года назовут на посвященном Дню отца концерте, который организует Эстонское общество женской песни и Эстонское женское обществоEesti Naisliit. В концертном зале Estonia для отцов споют хор девочек Ellerhein, хор молодых женщин Ныммеского центра культуры Kevad, ансамбль Õtekse и Тартуский хор мальчиков.

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