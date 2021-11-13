Не рискнуть ли? Мыза Хельме продается на аукционе по очень привлекательной цене

По словам специалиста по связям с общественностью Тырваской волостной управы Марианне Сокк, мыза уже долгое время ждет нового хозяина. Здание было впервые выставлено на аукцион в сентябре, но аукцион не состоялся из-за того, что выигравший торги внезапно отказался от сделки. Сейчас мызе вновь ищут покупателя.

«Еще в 2009 году в здании мызы планировалось открыть музей фортепиано, для чего был создан фонд «Эстонский национальный музей фортепиано» под руководством композитора, певца и педагога Ало Пылдмяэ», — объясняет Марианне Сокк.

В 2020 году выяснилось, что средства, необходимые для восстановления здания и создания музея, получить невозможно.

Мызу, принадлежащую волости Тырва, было решено выставить на продажу, потому что у самоуправления также нет необходимых средств для ремонта здания.

«Печально, когда ценная недвижимость со временем обесценивается. Поскольку здание продается с конкретным назначением, к покупателю здания будут предъявлены дополнительные условия: купивший недвижимость обязан реконструировать крышу, фасад и водостоки в течение четырех лет после заключения сделки купли-продажи», — объясняет Сокк.

Главное здание мызы Хельме построено в стиле раннего классицизма в 1770-х годах. В 1950-х годах над парадным входом построили мансардный этаж и изменили форму лестницу. Никаким серьезным разрушениям и серьезным реконструкциям особняк не подвергался. На мызе много лет работала сельскохозяйственная школа, но затем здание долгое время не использовалось. Главное здание мызы находится под охраной Департамента культурного наследия.