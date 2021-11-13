Не рискнуть ли? Мыза Хельме продается на аукционе по очень привлекательной цене
Красивая усадьба с многовековой историей ищет достойного хозяина, с которым сможет начать новую жизнь, предлагает Kodustiil.
Красивая усадьба с многовековой историей ищет достойного хозяина, с которым сможет начать новую жизнь, предлагает Kodustiil.
По словам специалиста по связям с общественностью Тырваской волостной управы Марианне Сокк, мыза уже долгое время ждет нового хозяина. Здание было впервые выставлено на аукцион в сентябре, но аукцион не состоялся из-за того, что выигравший торги внезапно отказался от сделки. Сейчас мызе вновь ищут покупателя.
«Еще в 2009 году в здании мызы планировалось открыть музей фортепиано, для чего был создан фонд «Эстонский национальный музей фортепиано» под руководством композитора, певца и педагога Ало Пылдмяэ», — объясняет Марианне Сокк.
В 2020 году выяснилось, что средства, необходимые для восстановления здания и создания музея, получить невозможно.
Мызу, принадлежащую волости Тырва, было решено выставить на продажу, потому что у самоуправления также нет необходимых средств для ремонта здания.
«Печально, когда ценная недвижимость со временем обесценивается. Поскольку здание продается с конкретным назначением, к покупателю здания будут предъявлены дополнительные условия: купивший недвижимость обязан реконструировать крышу, фасад и водостоки в течение четырех лет после заключения сделки купли-продажи», — объясняет Сокк.
Главное здание мызы Хельме построено в стиле раннего классицизма в 1770-х годах. В 1950-х годах над парадным входом построили мансардный этаж и изменили форму лестницу. Никаким серьезным разрушениям и серьезным реконструкциям особняк не подвергался. На мызе много лет работала сельскохозяйственная школа, но затем здание долгое время не использовалось. Главное здание мызы находится под охраной Департамента культурного наследия.
Здание выставлено на продажу на аукционе osta.ee по очень хорошей стартовой цене - всего 30 000 евро. С предложением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.