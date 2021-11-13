Картина дня: взятка для полицейского, нехватка мест в больнице и конфликт вокруг заповедной зоны
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 ноября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6703 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 993. Скончались шесть человек. Читать далее...
В Вильяндиской больнице на лечении находятся 18 пациентов с коронавирусом и все койко-места, созданные для таких больных, заполнены. По словам руководителя больницы Прийта Тампере, количество койко-мест для пациентов с коронавирусом можно увеличить, но уже за счет качества лечения. Читать далее...
В феврале этого года жена одного таллиннского бизнесмена, владеющего строительной компанией, дала взятку полицейскому, чтобы тот аннулировал вид на жительство у троих грузин, работающих на строительстве, и выслал их из страны. За желанием депортировать граждан Грузии из Эстонии стоял конфликт вокруг невыплаченных зарплат на сумму в десятки тысяч евро. Читать далее...
Из аэропорта Пскова сейчас вылетает пара регулярных рейсов в неделю , а с нового года могут добавиться рейсы в Минск на девятиместном самолете. По словам политолога Кармо Тюйра, при такой схеме опасаться сильного миграционного давления Эстонии незачем. Читать далее...
Согласно статистике Пенсионного центра, количество лиц, получивших деньги из второй пенсионной ступени или подавших заявки на снятие денег, уже увеличилось до 210 057 жителей. Читать далее...
Имя главы МИД впору забыть, кажется, даже человеку, всерьез интересующемуся внешней политикой: настолько нечасто она напоминает о себе со страниц газет, порталов и прочих СМИ. Читать далее...
Вакцинация в Эстонии продолжается без малого год. За это время было введено более полутора миллионов доз вакцины. В 228 случаях прививка оказалась настолько неудачной, что попала в списки Департамента лекарств как тяжелое проявление побочных эффектов. Читать далее...
"Пограничники утверждают, что, например, на пограничном пункте Лухамаа в последние дни было удивительно спокойно. Роль пограничников - ничего не проспать, и если обстановка становится до отвращения спокойной, это заставляет сторожа работать по-другому", - считает гендиректор полиции Эльмар Вахер. Читать далее...
Красивое заповедное место в Харьюском уезде по какой-то причине окружено электропастухамии и попасть туда совсем не так просто: вокруг этой территории разразилось целое противостояние. Читать далее...
Двое российских десантников погибли в пятницу на учениях в Белоруссии. Оба военнослужащих получили травмы при десантировании в районе города Гродно. "Несмотря на усилия врачей, оба российских военнослужащих по контракту скончались от полученных травм", - говорится в сообщении. Читать далее...
Каролина Плишкова, успешно начавшая итоговый турнир WTA, но во второй встрече проигравшая Анетт Контавейт, признала после дуэли, что первая ракетка Эстонии сегодня просто на голову выше ее. Читать далее...