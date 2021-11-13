Картина дня: взятка для полицейского, нехватка мест в больнице и конфликт вокруг заповедной зоны

Коронавирус выявлен у 993 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6703 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 993. Скончались шесть человек. Читать далее...

Глава больницы: персонал устал больше, чем весной, а все койко-места для ковидных пациентов забиты

В Вильяндиской больнице на лечении находятся 18 пациентов с коронавирусом и все койко-места, созданные для таких больных, заполнены. По словам руководителя больницы Прийта Тампере, количество койко-мест для пациентов с коронавирусом можно увеличить, но уже за счет качества лечения. Читать далее...

"Хочу, чтобы их депортировали насовсем": жена бизнесмена пыталась подкупить полицейского

В феврале этого года жена одного таллиннского бизнесмена, владеющего строительной компанией, дала взятку полицейскому, чтобы тот аннулировал вид на жительство у троих грузин, работающих на строительстве, и выслал их из страны. За желанием депортировать граждан Грузии из Эстонии стоял конфликт вокруг невыплаченных зарплат на сумму в десятки тысяч евро. Читать далее...

Эстонский политолог: состояние Псковского аэропорта плачевно, бояться нечего

Из аэропорта Пскова сейчас вылетает пара регулярных рейсов в неделю , а с нового года могут добавиться рейсы в Минск на девятиместном самолете. По словам политолога Кармо Тюйра, при такой схеме опасаться сильного миграционного давления Эстонии незачем. Читать далее...

Из второй пенсионной ступени вывели свои деньги свыше 210 тысч человек

Согласно статистике Пенсионного центра, количество лиц, получивших деньги из второй пенсионной ступени или подавших заявки на снятие денег, уже увеличилось до 210 057 жителей. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 "...и на первый взгляд как будто не видна", или Министр непонятных дел

Имя главы МИД впору забыть, кажется, даже человеку, всерьез интересующемуся внешней политикой: настолько нечасто она напоминает о себе со страниц газет, порталов и прочих СМИ. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Фонд, который должен был появиться

Вакцинация в Эстонии продолжается без малого год. За это время было введено более полутора миллионов доз вакцины. В 228 случаях прививка оказалась настолько неудачной, что попала в списки Департамента лекарств как тяжелое проявление побочных эффектов. Читать далее...

Гендиректор полиции: ситуация на восточной границе - до отвращения спокойная

"Пограничники утверждают, что, например, на пограничном пункте Лухамаа в последние дни было удивительно спокойно. Роль пограничников - ничего не проспать, и если обстановка становится до отвращения спокойной, это заставляет сторожа работать по-другому", - считает гендиректор полиции Эльмар Вахер. Читать далее...

KUUUURIJA 〉 Фермер против экскурсоводов: вокруг заповедной зоны царят нешуточные страсти

Красивое заповедное место в Харьюском уезде по какой-то причине окружено электропастухамии и попасть туда совсем не так просто: вокруг этой территории разразилось целое противостояние. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Два российских десантника погибли на учениях в Белоруссии

Двое российских десантников погибли в пятницу на учениях в Белоруссии. Оба военнослужащих получили травмы при десантировании в районе города Гродно. "Несмотря на усилия врачей, оба российских военнослужащих по контракту скончались от полученных травм", - говорится в сообщении. Читать далее...

Плишкова: Контавейт играла великолепно, и я не могла ей ничем ответить