Картина дня: взятка для полицейского, нехватка мест в больнице и обвинения в адрес Рыйваса
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 ноября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 ноября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6703 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 993. Скончались шесть человек. Читать далее...
В Вильяндиской больнице на лечении находятся 18 пациентов с коронавирусом и все койко-места, созданные для таких больных, заполнены. По словам руководителя больницы Прийта Тампере, количество койко-мест для пациентов с коронавирусом можно увеличить, но уже за счет качества лечения. Читать далее...
В феврале этого года жена одного таллиннского бизнесмена, владеющего строительной компанией, дала взятку полицейскому, чтобы тот аннулировал вид на жительство у троих грузин, работающих на строительстве, и выслал их из страны. За желанием депортировать граждан Грузии из Эстонии стоял конфликт вокруг невыплаченных зарплат на сумму в десятки тысяч евро. Читать далее...
Из аэропорта Пскова сейчас вылетает пара регулярных рейсов в неделю , а с нового года могут добавиться рейсы в Минск на девятиместном самолете. По словам политолога Кармо Тюйра, при такой схеме опасаться сильного миграционного давления Эстонии незачем. Читать далее...
Издание Eesti Ekspress сообщило, что, насколько им известно, бывший премьер-министр Таави Рыйвас во время рабочей поездки домогался молодой женщины, предпринимая попытки физически сблизиться, заставляя ее чувствовать себя некомфортно. Читать далее...
Член правления тартуского спортклуба обвиняет полицию в превышении полномочий: «Произвол со стороны полиции, как будто у нас военное положение». При этом стражи порядка, комментируя ситуацию, напомнили, что контроль выполнения действующих в стране ограничений ведется на законных основаниях. Читать далее...
Согласно статистике Пенсионного центра, количество лиц, получивших деньги из второй пенсионной ступени или подавших заявки на снятие денег, уже увеличилось до 210 057 жителей. Читать далее...
Имя главы МИД впору забыть, кажется, даже человеку, всерьез интересующемуся внешней политикой: настолько нечасто она напоминает о себе со страниц газет, порталов и прочих СМИ. Читать далее...
Вакцинация в Эстонии продолжается без малого год. За это время было введено более полутора миллионов доз вакцины. В 228 случаях прививка оказалась настолько неудачной, что попала в списки Департамента лекарств как тяжелое проявление побочных эффектов. Читать далее...
Бывший председатель Партии реформ Андрус Ансип в интервью Delfi назвал Каю Каллас эгоистичной хозяйкой мызы и счел, что в партии есть несколько человек, которые могли бы справиться с работой премьер-министра. Вчера вечером фракция Партии реформ собралась, чтобы обсудить ситуацию. Читать далее...
Охранник Тартуской тюрьмы, потерявший работу в 2017 году из-за плохого слуха, начал судебное разбирательство, которое затянулось на годы. Сам охранник требовал признания решения незаконным и выплаты компенсации. Читать далее...
"Пограничники утверждают, что, например, на пограничном пункте Лухамаа в последние дни было удивительно спокойно. Роль пограничников - ничего не проспать, и если обстановка становится до отвращения спокойной, это заставляет сторожа работать по-другому", - считает гендиректор полиции Эльмар Вахер. Читать далее...
Сегодня днем между Вийрелайд и Виртсу произошел инцидент: перевернулась лодка с тремя рыбаками. Жизни попавших в беду удалось спасти с помощью находившихся на берегу людей. Читать далее...
Средняя цена на бирже NordPool Spot в эстонской ценовой зоне завтра составит 102 евро за мегаватт-час, что более чем в три раза больше, чем в прошлое воскресенье, когда цена была 31,04 евро за мегаватт-час. Читать далее...
Проживающая в волости Винни Реэт является клиенткой Elektrum Eesti OÜ и утверждает, что она не получала счета за электричество от компании в течение нескольких месяцев. Читать далее...
Красивое заповедное место в Харьюском уезде по какой-то причине окружено электропастухамии и попасть туда совсем не так просто: вокруг этой территории разразилось целое противостояние. Читать далее...
Двое российских десантников погибли в пятницу на учениях в Белоруссии. Оба военнослужащих получили травмы при десантировании в районе города Гродно. "Несмотря на усилия врачей, оба российских военнослужащих по контракту скончались от полученных травм", - говорится в сообщении. Читать далее...
Каролина Плишкова, успешно начавшая итоговый турнир WTA, но во второй встрече проигравшая Анетт Контавейт, признала после дуэли, что первая ракетка Эстонии сегодня просто на голову выше ее. Читать далее...