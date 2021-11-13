Картина дня: взятка для полицейского, нехватка мест в больнице и обвинения в адрес Рыйваса

Коронавирус выявлен у 993 жителей Эстонии, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6703 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 993. Скончались шесть человек. Читать далее...

Глава больницы: персонал устал больше, чем весной, а все койко-места для ковидных пациентов забиты

В Вильяндиской больнице на лечении находятся 18 пациентов с коронавирусом и все койко-места, созданные для таких больных, заполнены. По словам руководителя больницы Прийта Тампере, количество койко-мест для пациентов с коронавирусом можно увеличить, но уже за счет качества лечения. Читать далее...

"Хочу, чтобы их депортировали насовсем": жена бизнесмена пыталась подкупить полицейского

В феврале этого года жена одного таллиннского бизнесмена, владеющего строительной компанией, дала взятку полицейскому, чтобы тот аннулировал вид на жительство у троих грузин, работающих на строительстве, и выслал их из страны. За желанием депортировать граждан Грузии из Эстонии стоял конфликт вокруг невыплаченных зарплат на сумму в десятки тысяч евро. Читать далее...

Эстонский политолог: состояние Псковского аэропорта плачевно, бояться нечего

Из аэропорта Пскова сейчас вылетает пара регулярных рейсов в неделю , а с нового года могут добавиться рейсы в Минск на девятиместном самолете. По словам политолога Кармо Тюйра, при такой схеме опасаться сильного миграционного давления Эстонии незачем. Читать далее...

СМИ: молодая женщина обвинила Таави Рыйваса в домогательствах

Издание Eesti Ekspress сообщило, что, насколько им известно, бывший премьер-министр Таави Рыйвас во время рабочей поездки домогался молодой женщины, предпринимая попытки физически сблизиться, заставляя ее чувствовать себя некомфортно. Читать далее...

Нарушители коронаограничений обвинили полицейских в произволе

Член правления тартуского спортклуба обвиняет полицию в превышении полномочий: «Произвол со стороны полиции, как будто у нас военное положение». При этом стражи порядка, комментируя ситуацию, напомнили, что контроль выполнения действующих в стране ограничений ведется на законных основаниях. Читать далее...

Из второй пенсионной ступени вывели свои деньги свыше 210 тысч человек

Согласно статистике Пенсионного центра, количество лиц, получивших деньги из второй пенсионной ступени или подавших заявки на снятие денег, уже увеличилось до 210 057 жителей. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 "...и на первый взгляд как будто не видна", или Министр непонятных дел

Имя главы МИД впору забыть, кажется, даже человеку, всерьез интересующемуся внешней политикой: настолько нечасто она напоминает о себе со страниц газет, порталов и прочих СМИ. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Фонд, который должен был появиться

Вакцинация в Эстонии продолжается без малого год. За это время было введено более полутора миллионов доз вакцины. В 228 случаях прививка оказалась настолько неудачной, что попала в списки Департамента лекарств как тяжелое проявление побочных эффектов. Читать далее...