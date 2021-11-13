Фото: квартира класса люкс в Вильянди ждет покупателя

В этой расположенной под крышей пятикомнатной квартире на улице Мяэ есть балкон и баня. Немногие квартиры могут конкурировать с такой, продуманно и роскошно оформленной и обставленной. Здесь не экономили: и использованные при ремонте материалы, и техника - все самое лучшее.

Квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры с эксклюзивным дизайном составляет 118 м2, а с учетом помещений в мансарде - 190 м2.

В квартире четыре спальни, просторная кухня-гостиная с высокими потолками, две ванные комнаты, подсобное помещение, две комнаты открытой планировки на втором этаже, красивый балкон с видом во двор и подвал площадью 6,5 м2.

Квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

Квартира обставлена сделанной на заказ дизайнерской мебелью. Как уже было сказано выше, в квартире установлена высококачественная бытовая техника лучших брендов.

Квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE