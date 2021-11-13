Сб, 13.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Фото: квартира класса люкс в Вильянди ждет покупателя

Квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

Эксклюзивный пентхаус в старой части Вильянди ищет нового собственника, передает Kodustiil. 

В этой расположенной под крышей пятикомнатной квартире на улице Мяэ есть балкон и баня. Немногие квартиры могут конкурировать с такой, продуманно и роскошно оформленной и обставленной. Здесь не экономили: и использованные при ремонте материалы, и техника - все самое лучшее. 

Квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры с эксклюзивным дизайном составляет 118 м2, а с учетом помещений в мансарде - 190 м2.

В квартире четыре спальни, просторная кухня-гостиная с высокими потолками, две ванные комнаты, подсобное помещение, две комнаты открытой планировки на втором этаже, красивый балкон с видом во двор и подвал площадью 6,5 м2.

Квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

Квартира обставлена сделанной на заказ дизайнерской мебелью. Как уже было сказано выше, в квартире установлена высококачественная бытовая техника лучших брендов.

Квартира в Вильянди. ФОТО: KV.EE

В распоряжении нового собственника будет просторный внутренний двор. С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back