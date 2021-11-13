Экспресс-тестирование в школах показывает спад уровня заражаемости

На этой неделе количество положительных результатов экспресс-тестов среди учеников и учителей значительно уменьшилось, а также увеличилось количество тех школ, в которых не обнаружили ни одного случая заражения, выяснилось их организованного Министерством образования и науки опроса в школах.

Согласно подготовленному министерством обзору, в течение текущей недели в опрошенных школах положительные результаты теста оказались у 568 учеников, что на 354 человека (38%) меньше, чем на прошлой неделе (922), и у 85 школьных работников, что на 32 человека (27%) меньше, чем на прошлой неделе (117). В общей сложности за неделю выявили 653 положительных результата экспресс-тестов.