Сб, 13.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Экспресс-тестирование в школах показывает спад уровня заражаемости

Экспресс-тестирование в школах показывает спад уровня заражаемости

Экспресс-тестирование в школах. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Проходящее на протяжении двух недель тестирование на COVID-19 в школах Эстонии показывает уменьшение количества заражений, пишет Rus.ERR.

На этой неделе количество положительных результатов экспресс-тестов среди учеников и учителей значительно уменьшилось, а также увеличилось количество тех школ, в которых не обнаружили ни одного случая заражения, выяснилось их организованного Министерством образования и науки опроса в школах.

Согласно подготовленному министерством обзору, в течение текущей недели в опрошенных школах положительные результаты теста оказались у 568 учеников, что на 354 человека (38%) меньше, чем на прошлой неделе (922), и у 85 школьных работников, что на 32 человека (27%) меньше, чем на прошлой неделе (117). В общей сложности за неделю выявили 653 положительных результата экспресс-тестов.

Ни одного заражения не зафиксировали на этой неделе в 231 школе, на прошлой неделе таких школ насчитывалось 212.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back