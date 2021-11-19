Здание библиотеки могло бы находиться в Кадриорге на Мяэкальда, были такие планы и проводился архитектурный конкурс. Райне Карп тот конкурс выиграл, спроектировав довольно элегантную высотную башню. Но где-то в верхах вынесли решение - строить библиотеку на горке Тынисмяги. Хорошо, что чья-то умная голова решила, что кадриоргский проект новому месту не подходит. Вы представляете сейчас на месте пирамиды высотку? Нет, мы бы привыкли, конечно…