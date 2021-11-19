Здание библиотеки могло бы находиться в Кадриорге на Мяэкальда, были такие планы и проводился архитектурный конкурс. Райне Карп тот конкурс выиграл, спроектировав довольно элегантную высотную башню. Но где-то в верхах вынесли решение - строить библиотеку на горке Тынисмяги. Хорошо, что чья-то умная голова решила, что кадриоргский проект новому месту не подходит. Вы представляете сейчас на месте пирамиды высотку? Нет, мы бы привыкли, конечно…

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Почему-то кажется, если бы Кристофер Нолан снимал свой Tenet не в позапрошлом году, а в следующем, 2022-м, он непременно использовал бы библиотеку как съемочную площадку. Не зря Горхолл тоже сравнивают с древней пирамидой: стиль Райне Карпа узнаваем!