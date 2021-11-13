Сб, 13.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«У меня что, денег море?»: Лукашенко отверг обвинения в миграционном кризисе

Александр Лукашенко. ФОТО: Nikolay Petrov

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в создании и финансировании миграционного кризиса на белорусско-польской границе, пишет «Интерфакс».

«Американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море? Мне что, некуда деньги девать? И вообще: факты на стол. Если я финансирую, положите факты на стол», - сказал он в интервью российскому изданию «Национальная оборона».

Как добавил Лукашенко, «положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен».

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это «гибридной агрессией».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back