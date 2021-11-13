Лодка с тремя рыбаками перевернулась в море

В субботу, 13 ноября, в 16.19 в Центр морской охраны сообщили, что между Вийрелайд и Виртсу перевернулась лодка с тремя рыбаками. Центр передал сообщение вертолету Департамента полиции и погранохраны и судну Valve, паромам Piret и Regula, а также спасателям-добровольцам Муху и Виртсу.

Крики о помощи, находившихся в нескольких сотнях метров от берега мужчин услышал человек на острове Вийрелайд и с острова на помощь попавшим в беду отправился катер. Переохлажденных мужчин, один из которых был без сознания, нашли и доставили на Вийрелайд, а оттуда уже в Виртсу. Мужчина без сознания пришел в себя и скорая помощь вскоре после 17 часов доставила всех пострадавших в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья.

«Это происшествие является хорошим примером того, как терпящему бедствие в море готовы быстро прийти на помощь много ресурсов, но для того, чтобы после прибытия помощи еще было кому помогать, необходимо перед выходом в море провести большую подготовку. Собираясь в море, наденьте правильно спасательный жилет и возьмите с собой водонепроницаемо упакованный телефон, чтобы вызвать помощь в экстренном случае. Можно с уверенностью сказать, что наличие жилетов и мобильного телефона спасло жизни сегодня попавших в беду», - сказал оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Иво Утсар.

Что нужно знать перед выходом в море:

• Узнайте, какой будет погода в море в ближайшие часы.

• Правильное снаряжение должно соответствовать вашей деятельности в море. Безусловно, необходимы спасательный жилет, спасательное снаряжение и средства связи.

• Учитывайте специфику и техническое состояние плавсредства.

• Сообщите о своей деятельности родственникам или в Центр морской охраны по телефону 619 1224.

• Отправляйтесь в море с кем-то, у кого достаточно опыта и навыков, чтобы справиться в море.

• Не стоит переоценивать свои навыки и способности.

• В экстренной ситуации обратитесь за помощью по радиосвязи или позвоните в Центр морской охраны по телефону 619 1224.