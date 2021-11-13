Сб, 13.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Ехавший со скоростью 146 км/ч водитель Porsche попался полиции

Ехавший со скоростью 146 км/ч водитель Porsche попался полиции

ФОТО: Владимир Кягонен/Пыхьяская префектура

В пятницу, 12 ноября, полиция задержала водителя, который мчался на своем автомобиле на скорости 146 км/ч.

Полицейский Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен сообщил, что в пятницу один водитель роскошного автомобиля, судя по фото речь идет о Porsche, решил устроить гоночный заезд и в зоне со скоростным ограничением в 70 км/ч разогнался до 146 км/ч.

«Мы начали производство о проступке и водителя теперь ждет суровое наказание. Для ограничения скорости есть причины! Учитывайте погодные условия и выбирайте подходящую скорость», - призвал Кягонен.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что неважно, едите ли вы на Škoda или на Lamborghini — ограничение скорости распространяется на всех. «Если вы хотите проверить свои способности и возможности своего автомобиля, рекомендуем съездить на специальную трассу», - посоветовали в полиции.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back