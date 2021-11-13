Ехавший со скоростью 146 км/ч водитель Porsche попался полиции
В пятницу, 12 ноября, полиция задержала водителя, который мчался на своем автомобиле на скорости 146 км/ч.
В пятницу, 12 ноября, полиция задержала водителя, который мчался на своем автомобиле на скорости 146 км/ч.
Полицейский Пыхьяской префектуры Владимир Кягонен сообщил, что в пятницу один водитель роскошного автомобиля, судя по фото речь идет о Porsche, решил устроить гоночный заезд и в зоне со скоростным ограничением в 70 км/ч разогнался до 146 км/ч.
«Мы начали производство о проступке и водителя теперь ждет суровое наказание. Для ограничения скорости есть причины! Учитывайте погодные условия и выбирайте подходящую скорость», - призвал Кягонен.
Департамент полиции и погранохраны напоминает, что неважно, едите ли вы на Škoda или на Lamborghini — ограничение скорости распространяется на всех. «Если вы хотите проверить свои способности и возможности своего автомобиля, рекомендуем съездить на специальную трассу», - посоветовали в полиции.