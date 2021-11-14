На границе с Белоруссией погиб польский солдат

"Во время действий близ польско-белорусской границы произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат 17 Велькопольской механизированной бригады", - приводит телеканал выдержки из сообщения командования подразделения.

"По первоначальным данным, произошел выстрел из служебного оружия, в результате которого наступила смерть солдата", - говорится в сообщении.

Телеканал отмечает, что "контакта с мигрантами на границе у солдата не было".

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.