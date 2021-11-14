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  • Молодой водитель на BMW снес забор резиденции китайского посла

Молодой водитель на BMW снес забор резиденции китайского посла

Politsei. Foto on illustratiivne. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Вчера вечером 18-летний мужчина на BMW cнес забор резиденции китайского посла на Нарвском шоссе в Таллинне.

Как сообщила пресс-служба полиции, водитель не справился с управлением BMW 530D, вылетел с дороги и въехал в забор резиденции.

Находившийся в автомобиле 18-летний пассажир был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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