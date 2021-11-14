Молодежь Пыхья-Таллинна получит отражатели
Утром понедельника, 15-го ноября, управа Пыхья-Таллинна проведет кампанию, в ходе которой раздаcт ученикам муниципальных школ светоотражатели и напомнит об их важности.
Утром понедельника, 15-го ноября, управа Пыхья-Таллинна проведет кампанию, в ходе которой раздаcт ученикам муниципальных школ светоотражатели и напомнит об их важности.
Мы каждый год напоминаем молодежи Пыхья-Таллинна, что отражатель – это самый простой способ сделать себя заметней в темное время суток. Светоотражатель надо прикреплять на высоте 30-80 см от поверхности земли – так свет от фар транспортного средства попадает на светоотражатель и тот, в свою очередь, отражает свет водителю”, – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
В понедельник, 15-го ноября перед началом уроков работники управы района, представители полиции и муниципальной полиции, а также молодежные работники и представители школ раздадут ученикам муниципальных школ района более двух тысяч отражателей.
После кампании часть отражателей отправится к Пыхья-Таллиннскому молодежному центру (Копли, 98), откуда желающие смогут взять себе отражатель.