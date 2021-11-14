За сутки выявлен 561 коронапозитивный, скончались 5 инфицированных
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4544 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 561 Скончались пять человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4544 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 561 Скончались пять человек.
Среди новых заразившихся 369 человека не были вакцинированы, а 196 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 14 ноября в больницах находится 542 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 428 человек, из которых 313 человек (73%) не были вакцинированы, у 115 человек (27%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончались пять зараженных человек: 63-летний мужчина, 67-летний мужчина, 86-летний мужчина, 89-летняя женщина и 92-летний мужчина.
За сутки ввели 2115 доз вакцины. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 113 655 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,2%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).