За сутки выявлен 561 коронапозитивный, скончались 5 инфицированных

Среди новых заразившихся 369 человека не были вакцинированы, а 196 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 14 ноября в больницах находится 542 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 428 человек, из которых 313 человек (73%) не были вакцинированы, у 115 человек (27%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Скончались пять зараженных человек: 63-летний мужчина, 67-летний мужчина, 86-летний мужчина, 89-летняя женщина и 92-летний мужчина.

За сутки ввели 2115 доз вакцины. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 113 655 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 58,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.