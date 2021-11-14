Вс, 14.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Кто виноват? Водитель автобуса уверен, что имел право прогнать электросамокат с дороги

ВИДЕО ⟩ Кто виноват? Водитель автобуса уверен, что имел право прогнать электросамокат с дороги
Мнение адвоката и Транспортного департамента

Kiirust ületanud bussijuht signaalitas tõuksijuhi teelt minema. ФОТО: Pilt videost

Утром 1 ноября в центре Таллинна возникла опасная ситуация, когда водитель автобуса звуковым сигналом заставил съехать с дороги электросамокат, двигавшийся впереди. Прочитать о событии можно ЗДЕСЬ. В редакцию Elu24 обратился водитель автобуса, по мнению которого, у электросамокатов нет права передвигаться по автобусной полосе. Мы спросили у Транспортного департамента и у юриста их мнение о том, что произошло.

Событие, о котором идет речь, произошло в Таллинне на бульваре "Эстония", где электроскутер проехал по объединенной автобусно-и велосипедной полосе. Водитель автобуса, который догнал электросамокат, вместо того, чтобы сбавить скорость, решил звуковым сигналом заставить самокат уступить дорогу. Водитель автобуса счел, что самокат должен был ехать по тротуару, а не по автобусной полосе, где он препятствовал движению автобуса.

Смотрите видео инцидента:

Чтобы внести правовую ясность, портал Elu24 попросил Транспортный департамент и юриста по дорожному движению высказать мнение о том, что произошло.

Руководитель отдела планирования движения Транспортного департамента Эрик Эрнитс говорит, что в дорожном движении существует золотое правило, согласно которому нужно вести себя как можно более предсказуемо для других участников дорожного движения и в то же время учитывать, что другие могут вести себя по отношению к вам непредсказуемо.

«Преднамеренное создание любой неожиданной ситуации (включая запугивание другого участника дорожного движения) создает ситуацию, когда другой водитель должен - или думает, что он должен - быстро отреагировать, чтобы избежать опасности. Однако, быстро оценивая запутанную ситуацию, можно допустить ошибки, а ошибки довольно часто заканчиваются дорожно-транспортными происшествиями», - объясняет Эрнитс, добавляя, что в дорожном движении не следует намеренно пугать других водителей.

Но как предупредить другого участника дорожного движения об ошибке, не испугав его?

Эрик Эрнитс отвечает так: «Если комментировать конкретный случай, то, согласно Закону о дорожном движении, водитель самоката должен в первую очередь ехать по тротуару, но это не категоричное условие. Повторяя формулировку: «Если дорога или участок дороги, указанные в части 4 статьи 32 настоящего раздела, отсутствуют или если движение там существенно затруднено из-за ее состояния или условий движения, немоторизованное транспортное средство ехать рядом с правым краем дороги или по обочине». Вопрос сводится к интерпретации того, было ли движение по тротуару затруднено. Это, в свою очередь, является своего рода оценкой, но в данном месте, я думаю, было бы неразумным требовать, чтобы в ситуации, когда велосипедная дорожка неожиданно исчезает, самокат немедленно перемещался на тротуар. Из-за бордюра это потребует сильного замедления, что создаст дополнительный риск и значительно замедлит общий транспортный поток. Кроме того, после перекрестка с улицей Кентманни, на тротуаре бульвара Эстония (хотя и изношенном) можно увидеть, что на автобусной полосе есть указатель велосипедной дорожки. Если водитель самоката хотел продолжить движение по бульвару Эстония, было бы неразумно и даже опасно начинать временно перемещаться на тротуар».

Эрнитс добавляет, что, по его мнению, поведение водителя автобуса в этой ситуации является типичным примером поведения, не считающегося с другими в дорожном движении. Законы часто оставляют пространство для разных толкований.

Erik Ernits. ФОТО: Erakogu

Оценка ситуации юристом по дорожному движению

Elu24 также обратился за комментариями к адвокатскому бюро Sirk ja Saareväli, специализирующемуся в первую очередь на дорожном праве. Присяжный адвокат Индрек Сирк комментирует инцидент следующим образом: «Транспортные средства, имеющие право использовать полосу общественного транспорта, регулируются статьями §37 (1) и (2) Закона о дородном движении. В данной ситуации водитель самоката имел право передвигаться по полосе общественного транспорта, поскольку в этом месте находился дорожный знак 525b «Полоса для общественного транспорта и велосипедов», которая позволяет водителю немоторизованного транспорта использовать эту полосу».

Indrek Sirk. ФОТО: Mihkel Maripuu

А что насчет сигналов?

Индрек Сирк: «Согласно ч. 3 ст. 39 Закона о дорожном движении, сигнал может подаваться в поселении только в случае возникновения опасности. В ситуации, когда два автомобиля движутся по одной и той же полосе, и это разрешено для обоих, конечно, нельзя говорить о возникновении какой-либо опасности. Водителя самоката было видно издалека, а это означает, что у водителя автобуса было время и возможность скорректировать свою скорость в соответствии со ст. 50 Закона о дорожном движении».

Как вы оцениваете ситуацию, была ли опасность?

Индрек Сирк: «Если ошибка другого участника дорожного движения создает опасность для дорожного движения, можно подать звуковой сигнал. Однако, если опасности нет, необходимо своевременно отрегулировать скорость, чтобы избежать столкновения. Подача сигнала в зоне с высокой интенсивностью движения (другие водители, а также пешеходы) может быть дополнительной опасностью, поскольку все инстинктивно смотрят в направлении сигнала. Однако это означает, что на собственной траектории движения что-то останется незамеченным».

Это Таллинн, в час пик все спешат.

Индрек Сирк: «Ограничение скорости для легкого транспорта - 25 км/ч, общее ограничение скорости в месте происшествия - 30 км/ ч. GPS-навигатор водителя автобуса показывает, что его скорость во время приближения к самокату составляет более 40 км/ч. Если бы водитель автобуса двигался с разрешенной скоростью, конфликта бы не было ».

Сирк поясняет: «В данном месте город Таллинн как владелец дороги решил разрешить движение по полосе общественного транспорта. Таким образом, водитель самоката вел себя законно, и у водителя автобуса не было оснований подавать звуковой сигнал или требовать освобождения дороги».

«Отдельный вопрос - разумно ли и оправдано ли такое управление трафиком», - говорит юрист.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back