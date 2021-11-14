ВИДЕО ⟩ Кто виноват? Водитель автобуса уверен, что имел право прогнать электросамокат с дороги

Событие, о котором идет речь, произошло в Таллинне на бульваре "Эстония", где электроскутер проехал по объединенной автобусно-и велосипедной полосе. Водитель автобуса, который догнал электросамокат, вместо того, чтобы сбавить скорость, решил звуковым сигналом заставить самокат уступить дорогу. Водитель автобуса счел, что самокат должен был ехать по тротуару, а не по автобусной полосе, где он препятствовал движению автобуса.

Смотрите видео инцидента:

Чтобы внести правовую ясность, портал Elu24 попросил Транспортный департамент и юриста по дорожному движению высказать мнение о том, что произошло.

Руководитель отдела планирования движения Транспортного департамента Эрик Эрнитс говорит, что в дорожном движении существует золотое правило, согласно которому нужно вести себя как можно более предсказуемо для других участников дорожного движения и в то же время учитывать, что другие могут вести себя по отношению к вам непредсказуемо.

«Преднамеренное создание любой неожиданной ситуации (включая запугивание другого участника дорожного движения) создает ситуацию, когда другой водитель должен - или думает, что он должен - быстро отреагировать, чтобы избежать опасности. Однако, быстро оценивая запутанную ситуацию, можно допустить ошибки, а ошибки довольно часто заканчиваются дорожно-транспортными происшествиями», - объясняет Эрнитс, добавляя, что в дорожном движении не следует намеренно пугать других водителей.

Но как предупредить другого участника дорожного движения об ошибке, не испугав его?

Эрик Эрнитс отвечает так: «Если комментировать конкретный случай, то, согласно Закону о дорожном движении, водитель самоката должен в первую очередь ехать по тротуару, но это не категоричное условие. Повторяя формулировку: «Если дорога или участок дороги, указанные в части 4 статьи 32 настоящего раздела, отсутствуют или если движение там существенно затруднено из-за ее состояния или условий движения, немоторизованное транспортное средство ехать рядом с правым краем дороги или по обочине». Вопрос сводится к интерпретации того, было ли движение по тротуару затруднено. Это, в свою очередь, является своего рода оценкой, но в данном месте, я думаю, было бы неразумным требовать, чтобы в ситуации, когда велосипедная дорожка неожиданно исчезает, самокат немедленно перемещался на тротуар. Из-за бордюра это потребует сильного замедления, что создаст дополнительный риск и значительно замедлит общий транспортный поток. Кроме того, после перекрестка с улицей Кентманни, на тротуаре бульвара Эстония (хотя и изношенном) можно увидеть, что на автобусной полосе есть указатель велосипедной дорожки. Если водитель самоката хотел продолжить движение по бульвару Эстония, было бы неразумно и даже опасно начинать временно перемещаться на тротуар».

Эрнитс добавляет, что, по его мнению, поведение водителя автобуса в этой ситуации является типичным примером поведения, не считающегося с другими в дорожном движении. Законы часто оставляют пространство для разных толкований.

Erik Ernits. ФОТО: Erakogu

Оценка ситуации юристом по дорожному движению