ВИДЕО ⟩ Кто виноват? Водитель автобуса уверен, что имел право прогнать электросамокат с дороги

ВИДЕО ⟩ Кто виноват? Водитель автобуса уверен, что имел право прогнать электросамокат с дорогиМнение адвоката и Транспортного департамента
Утром 1 ноября в центре Таллинна возникла опасная ситуация, когда водитель автобуса звуковым сигналом заставил съехать с дороги электросамокат, двигавшийся впереди. Прочитать о событии можно ЗДЕСЬ. В редакцию Elu24 обратился водитель автобуса, по мнению которого, у электросамокатов нет права передвигаться по автобусной полосе. Мы спросили у Транспортного департамента и у юриста их мнение о том, что произошло.