Суд отстранил от работы медсестру, выдававшую фальшивые COVID-сертификаты

«Поскольку отстранение от работы является, по мнению прокуратуры, наиболее эффективным способом добиться того, чтобы работник здравоохранения не мог продолжать выдавать невакцинированным людям справки об иммунизации, мы обратились к суду с просьбой отстранить ее от работы», - сказала Пыхьяский окружной прокурор Трийну Олев.

«Для того, чтобы справиться с текущей ситуацией с вирусом, медицинские работники прилагают большие усилия, все люди способствуют этому, соблюдая ограничения и правила. Правоохранительные органы работают над тем, чтобы часть людей не смогла с помощью поддельных документов получить права, которых у них на самом деле нет», - добавила прокурор.

Центральная криминальная полиция 10 ноября задержала в Харьюмаа медсестру, подозреваемую в фальсификации на службе и получении взяток.

Согласно подозрению, она выдавала справки об иммунизации от COVID-19 невакцинированным людям и брала за это взятки. Предварительное подозрение включает около 20 эпизодов, но в ходе следствия это число может измениться.

Полицейские также задержали пятерых посредников, которых подозревают в передаче взяток. Согласно подозрению, они помогали медсестре находить клиентов, которые были готовы платить за поддельные справки об иммунизации. В ходе дальнейшего расследования выяснится, скольким людям предъявят подозрения в даче взятки.

По словам руководителя бюро по расследованию коррупционных преступления центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа, при ужесточении ограничении вырос спрос на поддельные справки о вакцинации — например, люди стали искать в социальных сетях контакты и возможности обзавестись справкой.

«Справка об иммунизации — это важный с точки зрения закона документ, как паспорт или ID-карта, фальсификация справки и ее использование — это нарушение закона. Вакцинация сейчас является очень актуальной для общества темой, поэтому полиция пытается выяснить, не зарабатывает ли кто-то на этом противозаконно или совершает иные нарушения. В ходе работы мы выявили работника здравоохранения, которому предъявили подозрения», - сказал Кюбарсепп.

По его словам, выдача справок невакцинированным подрывает весь процесс вакцинации, а также усилия тщательно следующих ограничениям людей и перегруженных врачей.