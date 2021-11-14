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Полиция Нидерландов водометами разогнала протестующих в Гааге против частичного локдауна, введенного властями из-за резкого роста заболеваемости Covid-19; рекордное число больных в реанимациях Словении; Германия ввела карантин для приезжающих из Австрии.

Столкновения с полицией - большая редкость для голландского общества, но, по словам протестующих, в данном случае речь идет о серьезном ущемлении свобод, которое на данном этапе пандемии, по их мнению, неоправданно.

Однако, по официальным данным, в настоящий момент реанимации голландских больниц заполнены почти на 40%, и правительство видит все основания для ужесточения мер.

О новых ограничениях голландский премьер-министр Марк Рютте заявил в пятницу, а в силу они вступили уже в субботу вечером. Как сказал Русской службе Би-би-си один из протестующих, власти знали, как их решение будет воспринято в обществе, и потому объявили о нем максимально поздно.

Лишь в прошлые выходные тысячи человек прошли маршем протеста по Гааге, выступая против уже существующих ограничений.

Новый частичный локдаун продлится три недели и состоит из следующих мер:

Магазины товаров не первой необходимости, сауны, казино, парикмахерские и секс-салоны будут работать только до 18:00

Супермаркеты и рестораны - до 20:00

Двери отелей должны также закрываться в 20:00

Спортивные мероприятия - без зрителей, включая важный матч сборных Голландии и Норвегии в рамках квалификации на ЧМ-2022, намеченный на 16 ноября

Навещать друзей и родных можно компаниями, не превышающими четырех человек старше 13 лет

Максимальное число служащих должны полностью вернуться к работе из дома

Возвращается правило полутораметровой социальной дистанции в общественных местах, куда можно пройти без вакцинного паспорта

Часы посещений в домах престарелых будут строго ограничены даже для полностью вакцинированных посетителей

Также серьезные ограничения конулись сервисов доставки еды. Индустрия отреагировала гневно, ее представитель заявил в интервью одному из крупнейших каналов NOS, что правительство перешло черту.

Протесты в Гааге ФОТО: Getty Images

Однако власти в своем решении опираются на статистику последних недель, которая показывает, что число заболевших в стране устойчиво растет.

В субботу было зарегистрировано более 13,9 тыс. новых случаев - это третий самый высокий суточный показатель с начала пандемии. 33 человека умерли.

При этом уровень вакцинации в Нидерландах весьма высокий: 82,4% населения старше 12 лет полностью вакцинированы.

Европа: ограничения возвращаются

На прошлой неделе ВОЗ назвал Европу эпицентром новой вспышки коронавируса.

Резкий рост заболеваемости отмечен во многих странах, в частности, в Германии, Австрии, Дании, Греции, Болгарии, Украине, России и других.

С понедельника в некоторых регионах Австрии вводится локдаун для невакцинированных или не полностью вакцинированных граждан.

Мера сводится к ограничению свободы передвижений для этой категории по сравнению с полностью вакцинированными.

Критики, однако, полагают, что проконтролировать ее выполнение будет почти невозможно. Тем более, что в Австрии в большинство общественных мест и так запрещен вход без вакцинных паспортов.

Германия, где на минувшей неделе один из суточных показателей достиг рекордной отметки в 50 тыс. заболевших, объявила Австрию зоной повышенного риска и ввела 10-дневный карантин для въезжающих без вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

Дания, которая в сентябре сняла абсолютно все ковид-ограничения, включая вакцинные паспорта, снова вводит ряд мер на фоне скачка заболеваемости.

В Британии в субботу коронавирус выявлен у более чем 38,5 тыс. человек, 157 инфицированных скончались. Статистика заболеваемости в стране продолжает расти, в то время как показатели смертности за последний месяц снизились на 7,9%.

Статистика на востоке

Прохожие в Амстердаме ФОТО: Reuters

В то время как в Западной Европе при росте заболеваемости смертность падает или остается неизменной на минимальных отметках, в странах Восточной Европы растут оба показателя.

ВОЗ связывает это с низким уровнем вакцинации в этой части континента.

В пятницу в России было зарегистрировано более 40,1 тыс. новых случаев и 1235 смертей от Covid-19. Это самое большое число умерших в сутки за все время пандемии

На Украине - более 24 тыс. заболевших за сутки, 750 умерших.

В Румынии за минувшие сутки умерли 307 человек, из них 286 не были вакцинированы.

В Словении в отделениях интенсивной терапии находится 215 человек - рекордное число для страны с общим населением в два с лишним миллиона.