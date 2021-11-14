Комендантский час в Латвии закончится в полночь

Это означает, что в воскресенье регулирование комендантского часа будет в силе с 20:00 до 23:59, пишет Rus.TVNET.

Напомним, правительство для ограничения распространения коронавируса с 21 октября по 15 ноября ввело в Латвии строгие ограничения, в том числе комендантский час с 20 до 5 часов.

Согласно решению правительства, в это время запрещено перемещаться по улице, если человек не может предоставить заполненное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Галерея: Комендантский час в Риге