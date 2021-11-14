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Комендантский час в Латвии закончится в полночь

Комендантский час в Риге. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Установленный в Латвии для ограничения распространения Covid-19 комендантский час завершится в полночь, сообщает агентство LETA.

Это означает, что в воскресенье регулирование комендантского часа будет в силе с 20:00 до 23:59, пишет Rus.TVNET.

Напомним, правительство для ограничения распространения коронавируса с 21 октября по 15 ноября ввело в Латвии строгие ограничения, в том числе комендантский час с 20 до 5 часов.

Согласно решению правительства, в это время запрещено перемещаться по улице, если человек не может предоставить заполненное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Галерея: Комендантский час в Риге

С 15 октября жизнь в Латвии возобновится в "зеленом режиме". Это означает, что большинство услуг и общественных мест будут доступны только для людей, обладающих ковид-сертификатом. В свою очередь те, у кого сертификата нет, смогут посещать только небольшие магазины, торгующие товарами первой необходимости.

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