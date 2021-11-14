Отель с привидениями: почему звезды НБА не любят останавливаться в «Скирвин Хилтон»

Менеджмент предпочитает помнить, по их словам, подлинную славу заведения - знаменитых гостей, среди которых были президенты Трумэн, Эйзенхауэр и Рейган, музыканты Пол Маккартни и Элвис Пресли.

"История и великолепие здесь просто осязаемы, - говорит генеральный менеджер отеля Скип Харлесс. - Это особенное место. Его словно населяют призраки всех тех, кто останавливался здесь".

"Я из тех девушек, кто верит только тому, что сама видит", - сказала мне менеджер отеля по организации встреч и конференций Келси Хьюбер, когда мы с ней поднимались в лифте.

Келси провела практически все свое детство в похоронном бюро, которое принадлежало ее семье. Этот специфический опыт подсказывает ей, что за 10 лет работы в отеле она не сталкивалась ни с чем сверхъестественным.

"Но никогда не говори "никогда", - вдруг добавила она после того, как лифт звякнул, возвещая, что мы приехали.

Место для сомнений

Чтобы понять отель глубже, я разыскал бывшую сотрудницу Сьюзан Райли, которая отработала в нем шесть с половиной лет и была по совместительству его штатным историком.

Она рассказала, что во время ночных смен часто слышала детский плач, похожий на звуки, которые, как принято считать, издают банши (персонажи кельтского фольклора, зловещие феи, чьи пронзительные вопли предвещают чью-то близкую смерть. - Ред.), но потом поняла, что звуки издают порывы ветра, проникавшего в здание, если оставлять открытой боковую дверь. Действительно, сильный ветер - не редкость в Оклахоме.

Поднявшись на десятый этаж, Райли и я долго и безуспешно искали следы от пуль в лифтовом холле, где некогда случилась перестрелка.

На одиннадцатом этаже табличка "Просьба не беспокоить" на одном из номеров покачивалась, но, возможно, причиной тому был сквозняк, задувавший из-под двери.

Сьюзан Райли добавила, что в холлах отеля вроде бы замечали прятавшуюся женщину в красном платье, выглядевшую очень натурально. Правда, она сама ее не видела, а лишь слыхала такие рассказы.

"Здесь отличная акустика, - сказала она, щелкнув пальцами, когда мы добрались до богато украшенного Венецианского зала на верхнем этаже. - Тут призрак проявляет себя чаще всего".

По ее словам, она не раз организовывала в этом зале банкеты, а придя на следующее утро, находила столы и посуду не на прежних местах. Бывшая сотрудница объясняет это слабыми землетрясениями, но, похоже, сама себе не верит.

Доктор Брайан Фарна, профессор прикладной бихевиористики университета Оклахома-сити и автор книги "Лженаука и заблуждения: что не так в рассказах о сверхъестественном", в 2004 году обследовал "Скирвин Хилтон" на наличие призраков.