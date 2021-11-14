Картина дня: издевательства работодателя, автобус против самоката и «Отец года»

За сутки выявлен 561 коронапозитивный, скончались 5 инфицированных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4544 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 561 Скончались пять человек. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Кто виноват? Водитель автобуса уверен, что имел право прогнать электросамокат с дороги

Утром 1 ноября в центре Таллинна возникла опасная ситуация, когда водитель автобуса звуковым сигналом заставил съехать с дороги электросамокат, двигавшийся впереди. Водитель автобуса убежден, что у электросамокатов нет права передвигаться по автобусной полосе. Мы спросили у Транспортного департамента и у юриста их мнение о том, что произошло. Читать далее...

Адские условия: как жительниц Эстонии терроризировал работодатель

В случае офисного террора обычное дело, что об этом все знают, но продолжают молчать. Они боятся увольнения или того, что сами станут объектом издевательств. Две жительницы Эстонии поделились своими личными, болезненными и тревожными историями. Читать далее...

Суд отстранил от работы медсестру, выдававшую фальшивые COVID-сертификаты

Харьюский уездный суд по просьбе прокуратуры отстранил от работы медсестру, которую подозревают в том, что она за деньги выдавала невакцинированным справки о вакцинации. Читать далее...

C понедельника Эстония будет впускать только вакцинированных украинских туристов

С понедельника, 15 ноября, въехать в Эстонию без ограничений по-прежнему можно будет лишь из трех государств ЕС, а из списка третьих стран, гражданам которых был разрешен въезд в Эстонию с туристическими целями, по рекомендации Совета ЕС исчезли Украина и Сингапур. Читать далее...

Коронапандемия принесла большую прибыль топливным компаниям Эстонии

Когда прошлой весной мировые цены на нефть резко упали из-за коронапандемии и ценовой войны в Саудовской Аравии, потребители ждали, когда наши топливные компании снизят розничные цены на моторное топливо. К сожалению, потребители так и остались в ожидании, поскольку снижения цен не произошло или произошло слишком поздно. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Почти весь спасательный ресурс уезда брошен на ликвидацию чьей-то беспечности

В субботу в 19.11 в центр тревоги поступило сообщение о сильном пожаре возле Раквереской кольцевой дороги в селе Тааравайну в районе новостроек. Горело большое заброшенное здание. На событие было отправлено около 75 процентов всех спасательных ресурсов уезда Ляэне-Вирумаа. Читать далее...

Кашель есть? А если найду?

Пока одна половина населения республики борется со второй, убеждая своих оппонентов шприцем и чесноком в единственно верном способе выживания, в кулуарах государственных институтов зарождаются, формируются и произносятся неожиданные, если не сказать, глубокие мысли, многократно озвученные на кухнях, в больницах, учебных заведениях и сотне других мест. Читать далее...

Коронавирус не спас: AstraZeneca неожиданно получила огромные убытки

В третьем квартале 2021 года фармацевтическая компания AstraZeneca Plc, разработчик вакцины против COVID-19, получила 1,651 млрд долларов чистого убытка, несмотря на рост выручки в 1,5 раза. Годом ранее компания отчиталась о 651 миллионах чистой прибыли за аналогичный период. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Отцом года в Эстонии стал Ахто Вили