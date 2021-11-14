Польша сообщила более чем о 200 попытках прорыва границы мигрантами за сутки
В Польше за минувшие сутки зафиксировано 223 попытки мигрантов незаконно пересечь польскую границу с территории Беларуси. Польские власти вынесли решения о выдворении с территории страны 77 нелегалов, сообщила польская погранслужба в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 14 ноября. В сообщении отмечается, что в Дубичи-Церкевне и Колонии-Клюковичи предприняты две попытки силового пересечения границы, пишет Deutsche Welle.