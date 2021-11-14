В случае офисного террора обычное дело, что об этом все знают, но продолжают молчать. Они боятся увольнения или того, что сами станут объектом издевательств. Две жительницы Эстонии поделились своими личными, болезненными и тревожными историями.

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Кайре Якобсон работала заведующей в зоомагазине и с самого первого дня между ней и хозяйкой магазина будто пробежала черная кошка. Кайре, которая является большой любительницей животных и хорошим собеседником, в самом начале в роли жертвы издевательств не могла реагировать никак иначе, как винить во всем себя и чувствовать себя подавлено.

Кайре рассказывает, что ежедневное подчеркивание ее возраста пошатнули ее уверенность в себе.