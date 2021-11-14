Забили в свои ворота: Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ

На 82-й минуте состоялся автогол российского защитника Федора Кудряшова, пишет "Интерфакс".

Этот результат позволил сборной Хорватии набрать 23 очка занять первое место в группе и получить прямую путевку на ЧМ. Сборной России, ставшей второй (22 балла), предстоит участие в стыковых матчах.

Остальные команды группы Н, ранее лишившиеся шансов на путевку на ЧМ, финишировали в следующем порядке: Словакия, Словения (по 14 очков), Кипр, Мальта (по 5).

В стыковых матчах европейского квалификационного отбора на ЧМ примут участие десять обладателей вторых мест, а также два лучших победителя групп Лиги наций УЕФА на основе рейтинга этого турнира - кроме тех, кто занял в отборочной группе первую или вторую строчки.

В стыковых матчах будут три плей-офф, в каждом пройдут полуфиналы из одного матча и финал. Победители трех финалов выйдут на чемпионат мира.